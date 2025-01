"No podemos poner en riesgo la vida de ningún pasajero": Adrianzén justifica retraso de la inauguración del nuevo aeropuerto

El gobierno de Dina Boluarte decidió postergar la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez hasta el 30 de marzo a pesar de que estaba pactado para este 30 de enero. Según la opinión de expertos, el terminal aún no contaba con todo lo necesario para iniciar operaciones por lo que el Ejecutivo decidió escuchar estas advertencias y alargar los plazos.

Esto fue ratificado por el propio presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, durante un evento oficial en San Borja. El Premier justificó la decisión del gobierno dejando en claro que la prioridad de ellos es cuidar la integridad de todos los usuarios.

El jefe del Gabinete Ministerial aseguró que él y Dina Boluarte solo buscan salvaguardar a los miles de pasajeros que a diario se movilizan por el aeropuerto Jorge Chávez por lo que eso es más importante que cualquier fecha ya pactada.

"Desde el Ejecutivo, nosotros no vamos a poner en riesgo la vida de ningún pasajero. Para nosotros, eso es más importante que cualquier fecha establecida para una inauguración. Lo que nosotros hemos indicado es que, hasta que no tengamos el 100 % de certificaciones, tanto en seguridad como en operaciones, el aeropuerto no será inaugurado", indicó.