Corte de LUZ en Lima y Callao el 20 de mayo: Horarios y distritos afectados este miércoles

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo corte de luz se ejecutará este 20 de mayo en diversos distritos de Lima y Callao. Pluz Energía Perú reveló la lista de las zonas que se verán afectadas con la suspensión temporal del servicio.

Sin luz el 20 de mayo: Motivo del corte del servicio

A través de su página oficial, la empresa eléctrica anunció que el corte de luz en la capital se deberá a los trabajos de mantenimiento y reforzamiento de las redes de distribución para optimizar el funcionamiento del sistema eléctrico y evitar futuras fallas. Los cortes se ejecutarán en horarios diferenciados y afectará a diversas zonas.

En ese marco, instó a los usuarios a tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de quedarse sin electricidad el 20 de mayo por más de 10 horas.

Distritos afectados en Lima y Callao: Zonas y horarios

De acuerdo al cronograma oficial de Pluz Energía Perú estos serían los distritos que se verán afectados el 20 de mayo en Lima y Callao:

En Los Olivos

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Asoc. Viv. Primavera Mzs. A, B, C, D, E, F, H, K, Urb. El Trébol Mzs. A, D, E, F, H, K, L1, L2, LL, N, Ñ, O, Q, R, T, U, Urb. Virgen de La Puerta Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, N, Urb. Carrizal del Carmen Mzs. H, I, J.

San Antonio de Chaclla

Desde las 8:30 a.m. hasta las 7:30 p.m. en Agrup. Fam. Campo Verde sector El Valle Anexo 22, Mz. A1, A2, B1, B2, B3, BY, BY 01, BY 05, BY 06, BY 17, BY 1A, BY 2, BY 2A, BY 5, BY 6, BY 08, BY 09, BY 10, BY 13, BY 14, BY 17, BY 18, BY 19, BY 20, BY 21, BY 22, BZ, BZ 01, BZ 02, BZ 03, BZ 04, BZ 05, BZ 06, BZ 07, BZ 08, BZ 09, BZ 10, BZ 11, BZ 11A, BZ 12, C1, C2, CB, CB 16, CC, D1.

En el Callao

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Av. Centenario cdra. 2, Jr. Manuel Arispe cdras. 2, 3, Jr. Juan Miller cdra. 2.

En Puente Piedra

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Las Lomas de Carabayllo Av. Julio Diaza Mz. A, Asoc. de Viv. El Dorado Mz. R2, Asoc. Raúl Davis Reto Pérez Mz. V2. Semirústica Shangrila II etapa Mz. A Lt. 16B.

Sin luz en Jesús María

Desde las 10:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. en Av. Brasil cdras. 9, 10, 11, Jr. Castro Virreyna cdra. 1, Av. Gral. Garzón cdra. 10, Av. Gral. Canterac cdras. 0, 1, 2, Jr. P. Fernandini cdra. 10, Psje. Buenaventura cdra. 1, Jr. Pedro Ruiz Gallo cdra. 1.

En Breña

Desde las 3:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. en Av. Brasil cdra. 9, 10, 11, Av. Garzón cdra. 10, calle Juan Pablo Fernandini cdra. 10, Jr. Castro Virreyna cdra. 1, calle Canterac cdra. 1, 2, Jr. Pedro Ruiz Gallo cdra. 1, pasaje Buenaventura cdra. 1.

En Pueblo Libre

Desde las 11:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en Av. Mariano H. Cornejo, avenida Alejandro Bollati, pasaje Senda El Sol, pasaje Senda Claridad, pasaje Senda Las Estrellas, pasaje Lucero Senda Comunidad, Alameda El Alba, Río Santa, Río Moche, Jr. Río Huaura, calle Marte, Jr. Venus, Jr. Neptuno, Av. Alejandro Bertello, Jr. Saturno.

Sin electricidad en Comas

Zonas afectadas en Comas.

La empresa Pluz recordó que el 20 de mayo habrá corte de luz en distintos distritos de Lima y Callao como parte de un plan de mantenimiento, por lo que se aconseja tomar medidas preventivas.