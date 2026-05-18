Estadio Nacional luce gramado recuperado y recibirá concierto de Ed Sheeran este miércoles

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Estadio Nacional de Lima vuelve a ser noticia. Luego de la polémica generada en abril por el mal estado del gramado tras un concierto de salsa —que derivó en una clausura temporal por exceso del tiempo del show—, el recinto luce ahora renovado y con el césped recuperado.

Imágenes compartidas por el periodista deportivo Franz Tamayo muestran un estado con gramado totalmente renovado; no obstante, el primer gran evento que recibirá no será deportivo, sino el concierto de Ed Sheeran este miércoles 20 de mayo, lo que reabre el debate sobre el uso del principal estadio del país.

Priorización del deporte

El episodio de abril dejó imágenes del campo irreconocible y críticas hacia el Instituto Peruano del Deporte (IPD) por priorizar espectáculos musicales sobre el fútbol.

El presidente del IPD, Sergio Ludeña, salió al frente para anunciar que no se alquilaría más el estadio para conciertos durante el resto del año, salvo aquellos ya pactados previamente. La medida buscaba recuperar la confianza de los clubes y la hinchada, que reclamaban un uso más deportivo del recinto.

📝El Estadio Nacional se alista y luce renovado, aunque no para el fútbol, sino para el concierto de Ed Sheeran este miércoles en Lima. Una postal que vuelve a poner en debate las prioridades del IPD. pic.twitter.com/H07W48lOTJ — Franz Tamayo (@franztamayo29) May 18, 2026

Recuperación del gramado

En los últimos días, el jefe de la Oficina de Infraestructura del IPD, César Iparraguirre, informó que el césped estaba siendo tratado y que el estadio estaría listo para albergar partidos de la Liga1.

"Tal como lo ofrecimos, se ha recuperado el gramado del estadio y estamos en condiciones para que el fútbol regrese", señaló en entrevista con Exitosa Deportes. Además, adelantó que se implementarán nuevas normativas para conciertos, con el fin de evitar daños y garantizar que el estadio pueda cumplir su función principal como escenario deportivo.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, César Iparraguirre, jefe de la Oficina de Infraestructura del IPD, aseguró que el campo del Estadio Nacional viene recuperándose tras la realización de eventos no deportivos. El representante afirmó que el recinto ya se encuentra... pic.twitter.com/9yJvOM4B05 — Exitosa Noticias (@exitosape) May 14, 2026

La postal más reciente muestra el campo totalmente recuperado, pero con la instalación de un escenario para el concierto de Ed Sheeran, programado para este 20 de mayo. El evento, que congregará a miles de fanáticos, se convierte en el primer gran espectáculo tras la polémica, y pondrá a prueba las nuevas disposiciones del IPD sobre el cuidado del césped.

Incertidumbre por futuros conciertos

Aunque el IPD aseguró que no se alquilaría más el estadio para shows este año, recientemente se confirmó la presentación de Chayanne en Lima en diciembre de 2026. Esto genera dudas sobre el cumplimiento de lo dicho por Ludeña, por lo que se espera saber si se trata de un nuevo contrato o de un acuerdo ya pactado cuya fecha recién fue oficializada por el artista.

El caso del Estadio Nacional refleja la tensión entre su rol como escenario deportivo y su atractivo como espacio para espectáculos masivos. Mientras el IPD asegura que el césped está listo para el fútbol y promete nuevas reglas para protegerlo, la agenda de conciertos mantiene viva la discusión sobre el verdadero destino del coloso limeño.