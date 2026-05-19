Precio del dólar en Perú HOY: Así cotiza el tipo de cambio este martes 19 de mayo

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar en el mercado cambiario en Perú continúa bajo presión por los resultados oficiales de la primera vuelta electoral. Si eres un ciudadano con deudas en dólares, un inversionista o un empresario con negocios en el extranjero, resultará útil conocer el tipo de cambio para la jornada de hoy, 19 de mayo.

Precio del dólar en Perú: cotización HOY, 19 de junio

La proclamación oficial de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como ganadores de la primera vuelta han disipado la incertidumbre política de cara a la siguiente etapa. Sin embargo, persiste la inquietud sobre el rumbo del país en materia económica.

Mientras la lideresa de Fuerza Popular apuesta por la continuidad del modelo económico, el candidato de Juntos por el Perú sugiere una revisión de dicho paradigma, con su propuesta de priorizar "el desarrollo humano" frente al crecimiento económico.

En medio de la expectativa acerca de quién será el próximo presidente del Perú, muchos se preguntan cuál es el valor actual de la divisa estadounidense y cómo cotiza el tipo de cambio para así tomar decisiones informadas y evitar gastos considerables para sus bolsillos.

Una entidad del Estado que te permite estar al día sobre cuál es el valor diario del dólar y su desempeño a lo largo del mes es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), que otorga valor legal a las divisas extranjeras. En esta fecha, martes 19 de mayo, el tipo de cambio del dólar es el siguiente:

Precio del dólar paralelo hoy martes 19

Como se puede apreciar, el dólar registra una ligera tendencia al alza en sus dos valores, ya que inició la semana con S/3.426 para la compra y S/3.419 para la venta.

Si eres inversionista o un ciudadano con deuda en dólares, quizá la cifra mencionada arriba no te resulta favorable. Por eso, se recomienda también revisar el 'dólar Ocoña', también llamado 'dólar de la calle', que se vende y compra a través de casas de cambio.

Según el portal web cuantoestaeldolar.pe, su tipo de cambio para hoy es el siguiente:

Mercado paralelo: compra S/3.410 | venta S/3.440

En conclusión, el precio del dólar registra una ligera tendencia al alza en comparación con el día anterior. El comportamiento de la divisa varía tras la proclamación de los resultados de la Elecciones Generales 2026.