PNP financiará terapias y atención especializada para niños neurodivergentes de familias policiales

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú, conocido como Saludpol, viene reforzando sus acciones para garantizar y financiar una atención médica especializada y continua a niños neurodivergentes pertenecientes a familias policiales en distintas regiones del país.

¿Qué atenciones médicas son consideradas?

Actualmente, la institución financia la atención integral de más de 100 menores diagnosticados con condiciones como trastorno del espectro autista (TEA), TDAH, trastornos del desarrollo del habla y lenguaje, síndrome de hipermovilidad, perturbación de la actividad y atención, así como discapacidad intelectual, entre otros diagnósticos que requieren seguimiento permanente y terapias especializadas.

Dicho apoyo se realiza por medio de un trabajo coordinado con diversos establecimientos de salud que mantienen convenios con Saludpol, permitiendo que los menores accedan a tratamientos oportunos y adaptados a sus necesidades. A través de cartas de garantía, la entidad cubre estudios médicos iniciales y múltiples terapias recomendadas por la Sanidad de la Policía Nacional del Perú.

Saludpol viene fortaleciendo las acciones para garantizar una atención oportuna, especializada y continua a niños neurodivergentes de la familia policial a nivel nacional.

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Entre las prestaciones financiadas destacan las terapias de integración sensorial, psicomotricidad, terapia física, ocupacional, psicológica, de lenguaje y de aprendizaje. Este tipo de intervenciones buscan fortalecer el desarrollo integral de los niños y mejorar su calidad de vida, además de brindar soporte constante a sus familias.

Servicios especializados para cada uno de los diagnósticos

Desde la institución resaltaron que el objetivo es asegurar una atención centrada en el bienestar de cada paciente, priorizando el acceso a servicios especializados que muchas veces representan un alto costo económico para los hogares. En ese sentido, Saludpol destacó la importancia de mantener una atención humana y cercana con las familias policiales que enfrentan diariamente los retos asociados a la neurodivergencia.

"En Saludpol trabajamos para que nuestros asegurados y sus familias accedan a servicios de salud dignos, oportunos y humanizados. Nuestro compromiso es seguir impulsando una atención especializada que permita a los niños desarrollar sus capacidades en mejores condiciones", destacó Héctor Berastain Merino, gerente general de Saludpol.

Además del financiamiento de tratamientos, la entidad también viene impulsando espacios de diálogo y acompañamiento con padres y cuidadores, con el propósito de escuchar sus necesidades y fortalecer un servicio basado en la empatía, el respeto y la dedicación.

Con esta gran iniciativa, la entidad correspondiente se encarga de no solo velar por la atención oportuna de los menores, sino también de todas las personas que los rodean y forman parte importante de su desarrollo en diferentes ámbitos de la vida de las infancias.