Buses del Metropolitano son obsoletos y debieron ser renovados a los 10 años, señala Edwin Darteano

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente al nuevo accidente de tránsito que protagonizaron tres buses del Metropolitano, la mañana de este lunes 18 de mayo, el presidente de la Fundación Transitemos, Edwin Derteano, sostuvo que este sistema de transporte debió renovar sus unidades a 10 años de iniciar sus operaciones.

En entrevista para el programa "Informamos y Opinamos", el especialista no dudó en afirmar que "los buses están condenados a muerte" porque no existe la voluntad de las concesionarias para renovar las flotas, esto debido a las pérdidas económicas a las que han estado sujetas en los últimos años.

Metropolitano es estado crítico

Durante visita a los estudios de Exitosa, Derteano advirtió que podrían ocurrir más siniestros, al señalar que la gran mayoría de los buses tienen más de 15 años sobre las pistas. Su deterioro por su excesiva vida útil generaría que más vidas puedan ponerse en peligro.

"Hasta los 10 años, los buses son rentables, son eficientes, son seguros. Luego de los 10 años, ya comienza a complicarse, requieren más reparaciones, hay una serie de imprevistos, ya tienen 15 años, 50 % más del tiempo que debieron vivir", señaló.

No obstante, se mostró sorprendido para bien por la operatividad de las unidades ante la "duda" sobre si uso origen (chino) y a gas iban a generar determinantes para que el servicio pueda verse afectado.

ATU se pronuncia tras accidente en la Vía Expresa

Tras el accidente de tránsito registrado a la altura de la estación Angamos de la Vía Expresa, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) reportó que fueron 41 los usuarios que resultaron afectados, habiendo sido trasladados a los clínicas locales para que reciban atención médica inmediata.

Respecto a los 41 usuarios que resultaron afectados, 20 personas fueron derivadas a la clínica Javier Prado para recibir atención médica, mientras que otro grupo fue trasladado a las clínicas Ricardo Palma, Maison de Santé de Chorrillos y el hospital Casimiro Ulloa. — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) May 18, 2026

En ese sentido, la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) precisó que, apenas ocurrido este hecho, el personal de la ATU en la mencionada estación activó sus protocolos de emergencia para atender a los heridos y asegurar la evacuación de los pasajeros.

Dos horas después del incidente, la ATU restableció el tránsito de los buses por la vía; no obstante, no brindaron más detalles sobre la situación de las personas afectadas. Tal como es a diario, las principales estaciones lucieron abarrotadas de usuarios en las denominadas 'horas puntas'.

Las personas que usan el servicio no solo demandaron más unidades y un mejor servicio, también exigieron que los conductores tengan mayor cuidado al manejar para no exponerlos a situaciones de peligro.