Shakira se vuelve viral tras reacción CANDENTE al conocer a entrevistador de Telemundo: "Se lo saboreó"

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante Shakira se viralizó y causó furor en las redes sociales tras tener una reacción candente al conocer a un entrevistador de la cadena de televisión Telemundo. Esta escena se suscitó durante un evento de la FIFA, la cual ya está dando de qué hablar y generando diversas reacciones por parte de los cibernautas.

¿Un 'flechazo' a primera vista?

La oriunda de Barranquilla está generando gran atención en los últimos días debido a que es la intérprete de 'Dai Dai', la nueva canción del Mundial 2026, con la que ha logrado convertirse en la primera artista en estar presente en esta competición de alto nivel.

Así, tras el lanzamiento oficial del tema y, a la espera de dar a conocer el videoclip que llegará en los próximos días, la expareja del exfutbolista Gerard Piqué inició una gira de medios para promocionar este sencillo, que ya suma miles de reproducciones en plataformas digitales.

En ese contexto, durante una reciente entrevista que tuvo con el programa 'Hoy Día', de Telemundo, junto al director de la FIFA, Gianni Infantino, el exjugador brasileño Kaká, y cofundador/CEO de Global Citizen, Hugh Evans, la autora de 'Pies descalzos' remeció la comunidad digital con la interacción que tuvo con el entrevistador mexicano Clovis Nienow.

Al respecto, la reacción de la popular 'Loba' al ver al presentador no pasó desapercibida y fue suficiente para que usuarios aseguraran que la cantante quedó cautivada con el mexicano.

"Esa mirada de Shakira con el presentador como que hubo una chispa", "Ay me emocioné sentí la química", "Hasta yo quedaría encantada con esa belleza de hombre", "Clovis es guapísimo, Shakira ni se diga, harían una pareja perfecta", "Se lo saboreó", fueron algunos comentarios.

Clovis Nienow confiesa cómo se sintió tras la entrevista

Según contó el presentador azteca en el programa, la conexión con la cantante fue inmediata y muy distinta a otras experiencias que ha tenido entrevistando celebridades.

"No sé de lenguaje corporal, pero sí sé lo que siento y es que estoy agradecido con Shakira y Telemundo por esa entrevista", comentó el también modelo mexicano recientemente en el espacio televisivo en que labora.

Además, explicó que había preparado varias preguntas relacionadas con la nueva etapa profesional y personal de Shakira, sin embargo, el tiempo fue adverso para profundizar en todos los temas que quería tocar. Incluso, confesó que le gustaría volver a coincidir con la colombiana para continuar dialogando.

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue cuando se refirió sobre la energía que percibió de Shakira, afirmando lo recibió durante la entrevista le dejó una sensación especial. "Es una mujer encantadora", resaltó.

Como parte de la gira de medios de la canción 'Dai Dai', Shakira tuvo una reacción candente al conocer al entrevistador de Telemundo, Clovis Nienow, generando gran furor en las redes sociales y diversos comentarios por parte de los cibernautas resaltando la química entre ambos.