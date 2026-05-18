Cusco: Inicia asfalto de carretera que conectará con gigantesca ciudadela inca recién descubierta

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno Regional del Cusco anunció el histórico inicio de la carretera Yauri - Suykutambo para este 15 de junio. Esta monumental obra vial optimizará la conectividad en la provincia de Espinar, impulsando el desarrollo comercial y el acceso directo hacia nuevos e importantes circuitos turísticos sureños.

Conectividad y reactivación económica local

Esta infraestructura de transporte terrestre contempla la intervención integral de más de 44 kilómetros de vía departamental. Las labores técnicas incluirán un asfaltado completo, edificación de puentes modernos, alcantarillas eficientes, sistemas avanzados de drenaje, señalización reglamentaria y diversas obras complementarias de protección.

La millonaria ejecución del proyecto vial demandará un presupuesto total que supera los 323 millones de soles. La modalidad de construcción elegida será por administración directa del gobierno regional, una estrategia que generará múltiples puestos de trabajo y dinamismo económico para las familias locales.

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✅ Nueva Ciudadela Inka De T'aqrachullo Impulsa Obra Vial En Cusco



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Según el gobernador regional Werner Salcedo, esta infraestructura representa una respuesta concreta a una demanda histórica de las poblaciones de Yauri, Coporaque y Suykutambo, quienes por fin verán reflejada una verdadera presencia del Estado mediante oportunidades reales de desarrollo socioeconómico regional.

El desarrollo cusqueño dejará de concentrarse únicamente en las zonas urbanas tradicionales para priorizar la justicia social en las provincias altoandinas. La trascendental obra pública devolverá la esperanza colectiva a los comuneros mediante la interconexión territorial y una fuerte reactivación comercial de la zona.

Impulso al nuevo patrimonio arqueológico

La mejora de la transitabilidad vehicular resultará determinante para posicionar con fuerza el turismo de la provincia. La ruta facilitará la llegada de visitantes nacionales y extranjeros al complejo arqueológico de T'aqrachullo, un maravilloso descubrimiento prehispánico que recientemente sorprendió al mundo entero.

Esta magnífica ciudadela de piedra se encuentra ubicada estratégicamente sobre una gran meseta en el cañón del río Apurímac. Con una extensión que supera las 17 hectáreas, diversos especialistas señalan que este atractivo destino posee dimensiones territoriales incluso mayores que el santuario de Machu Picchu.

La ciudadela fue recién descubierta.

La prestigiosa revista internacional National Geographic destacó recientemente el gran valor cultural de este imponente asentamiento arqueológico espinarense. El reconocimiento global coloca al patrimonio en la mira científica y asegura un flujo constante de viajeros tras la futura inauguración de la moderna infraestructura vial.

La puesta en marcha de la carretera Yauri - Suykutambo descentralizará la oferta turística cusqueña de manera definitiva. La esperada obra traerá verdadera justicia social, uniendo pueblos hermanos y convirtiendo al complejo arqueológico de T'aqrachullo en el próximo gran motor económico del sur del país.