Tragedia en plena protesta por alza de combustibles: Reportan al menos 4 muertos y 30 heridos

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las protestas por el alza del precio del combustible ha dejado al menos cuatro muertos y varios heridos el último lunes 18 de mayo. Asimismo, las autoridades reportaron que el incidente ocasión la detención de más de 300 protestas.

Protestas por alza del precio de combustibles: Balance preliminar

La tensión en el Medio Oriente ha generado que el precio del combustible se incremente en diversos países, no solo en Perú. Pues bien, en los últimos días se reveló que el alza drástica de esa sustancia ha generado una ola masiva de protestas y una huelga nacional de transporte que ha paralizado las principales ciudades de Kenia.

Miles de personas movilizadas por los gremios de la Alianza del Sector del Transporte (TSA) y la Asociación de Propietarios de Matatus (MOA) bloquearon los accesos a ciudades con barricadas y quemaron neumáticos para protestar por el histórico aumento anunciado por el Gobierno keniano: gasolina subió el 20% y el del diésel a 45,8%.

El gobierno del presidente William Ruto atribuye el alza al bloqueo del estrecho de Ormuz y a las tensiones geopolíticas globales entre Estados Unidos, Irán e Israel, por lo que instaba a sus ciudadanos a comprender la situación; sin embargo, en el último lunes 18 de mayo se registró un tenso enfrentamiento entre los protestantes y la policía de su país.

Víctimas tras protestas en Kenia: Bajo investigación

Durante las protestas del último lunes, el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad generó el uso de gases lacrimógenos y arrestos de manifestantes en el centro de Nairobi, así como en otras áreas importantes del país, según la agencia EFE. Asimismo, se reportó que en algunos sectores se usaron grúas para remolcar buses que obstaculizaban el tránsito vehicular.

El ministro del Interior de Kenia, Kipchumba Murkomen, precisó que al menos cuatro personas perdieron la vida y otras 30 resultaron heridas durante una de las protestas contra la subida del precio del combustible en su país.

"Es lamentable que hayamos perdido a cuatro kenianos en la violencia de hoy, que también dejó más de 30 heridos. Es deplorable que haya políticos en este país que midan el éxito de la oposición al Gobierno por el número de vidas inocentes perdidas", señaló a 'The Star', además de agregar que otras 348 personas fueron detenidas por "violencia, el bloqueo de carreteras y el vandalismo contra la propiedad pública y privada".

Ministro del Interior de Kenia tras protestas

Murkomen explicó en conferencia de prensa que el Ejecutivo, a través del Tesoro y de los ministerios de Energía y Transporte, está "tomando medidas para dialogar con los actores del sector del transporte y explorar formas de abordar el aumento de precios". "Confiamos en que estas conversaciones darán frutos", ha manifestado.

Con este saldo preliminar de cuatro muertos y 30 heridos, las autoridades policiales en Kenia mantienen el despliegue en las zonas de mayor conflicto para restablecer el orden tras las protestas por el alza del combustible.