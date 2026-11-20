20/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las altas temperaturas continúan generando preocupación en el país debido a los valores que se vienen registrando en distintas regiones. En diálogo con Exitosa, Nelson Quispe, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), alertó que el calor viene intensificándose en el litoral costero y que Lima no es ajena a este comportamiento.

Lima ya registra temperaturas por encima de lo normal

El especialista explicó que, mientras en el norte del país las temperaturas habituales para esta temporada deberían ubicarse entre los 30 °C y 32 °C, actualmente se reportan valores considerablemente superiores.

"Bien, vayamos al norte, las temperaturas en este periodo debían de estar en 30°, 32° grados. Sin embargo, se están registrando ya temperaturas de 35° a 37° en las zonas de Piura, Tumbes, y un poco más hacia el sur, hacia las zonas de Lambayeque, que igualmente hay zonas bastante abiertas donde las temperaturas también bordean los 34°, inclusive hasta 35°", detalló.

En el caso de Lima, Quispe precisó que también se han identificado registros elevados en diferentes distritos. Entre ellos mencionó a Carabayllo, donde se alcanzaron los 33 °C, y Ate, con temperaturas de 32 °C.

El meteorólogo remarcó que estas cifras representan una diferencia importante frente a los valores habituales de noviembre, cuando las temperaturas máximas suelen mantenerse alrededor de los 25 °C a 27 °C.

"Y venimos un poco más hacia la zona central, hacia Lima, ya hemos registrado 33° en la parte de Carabayllo, en la zona de Distrito Saleste, Lima, Ate, 32° Celsius. Ojo que la temperatura usual en este mes de noviembre no sobrepasa los veintisiete grados. Estamos hablando de 25°, a lo mucho, imagínense 33° prácticamente siete a ocho grados por encima de lo normal", sostuvo.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, Nelson Quispe, meteorólogo del Senamhi, advirtió que Lima podría registrar temperaturas de hasta 36 °C en febrero de 2027 debido a las condiciones asociadas al fenómeno El Niño, que viene generando un incremento del calor en el país. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 20, 2026

El Niño podría llevar a Lima a superar récord de 1998

La preocupación aumenta de cara al verano de 2027, debido a que las condiciones asociadas al fenómeno El Niño podrían intensificar todavía más las temperaturas en la capital. Según explicó Quispe, Lima suele alcanzar máximas de hasta 32 °C durante esta estación; sin embargo, el escenario previsto sería más extremo.

"Es fuerte, ¿no? Y ahora esto pues va en alza camino hacia el verano dos mil veintisiete, donde las temperaturas máximas en la ciudad capital registran en forma normal 32° como extremo. Sin embargo, con este evento del niño que estamos viendo, esto pues se exacerba más y esperamos que, por ejemplo, en febrero de este 2027, Lima podría estar registrando hasta 36° de temperatura", advirtió.

Consultado sobre la posibilidad de que esta cifra represente un récord histórico, el especialista recordó que en 1998 la capital alcanzó los 35.2 °C , un registro que, hasta el momento, no habría sido superado.

"Sí, porque el 98 registró treinta y cinco punto dos, hasta el momento no ha sido superado ese valor, sin embargo, con estas situaciones de evento extremo que estamos viviendo, tranquilamente podría superar ese valor", respondió.

De esta manera, el pronóstico del Senamhi pone en evidencia la posibilidad de que Lima enfrente uno de sus veranos más calurosos, con temperaturas que podrían superar marcas históricas. La evolución de las condiciones asociadas a El Niño será determinante para conocer la intensidad que alcanzará el calor durante los próximos meses.