ONP inicia pago de pensiones a domicilio desde el 16 de noviembre: cronograma oficial

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) iniciará este lunes 16 de noviembre el pago de pensiones a domicilio. Conoce quiénes se verán beneficiados y todos los detalles del cronograma oficial, con las fechas y lista de distritos donde se realizará la entrega del dinero.

ONP paga pensiones a domicilio del 16 al 25 de noviembre

Perú vive un momento emotivo e histórico: la visita de Robert Prevost como el papa León XIV como parte de su gira apostólica. En medio de la gran expectativa de poder ver de cerca al santo padre, los pensionistas ONP se mantienen informados sobre cuáles son las fechas clave para cobrar sus respectivas pensiones.

Como se sabe, los pensionistas del Decreto Ley 19990 comenzaron con el desembolso de sus pensiones, de acuerdo con la primera letra de su apellido paterno, en sus respectivas cuentas bancarias. Tras esa jornada, el organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), les recuerda que desde el 16 al 25 de noviembre se da inicio al pago a domicilio.

Serán alrededor de 10,471 pensionistas que se verán beneficiados en Lima Metropolitana. La ONP precisa que las visitas a domicilio se realizarán con fechas escalonadas para brindar una atención ordenada y segura.

Fechas de pago de pensión ONP en Lima Metropolitana

Los pensionistas podrán recibir el pago de sus pensiones en sus viviendas de acuerdo con las siguientes fechas y zonas en Lima Metropolitana:

Del 16 al 17 de noviembre en Lima Sur : Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

en : Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Del 18 al 20 de noviembre en Lima Norte: Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

de noviembre Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla. Del 21 al 23 de noviembre en Lima Centro: Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacámac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

Pero esas no serán las únicas fechas para cobrar tu pensión, ya que la ONP programó una segunda visita para el 24 y 25 de noviembre. Esa jornada estará dirigida a los pensionistas que no pudieron ser ubicados durante el primer recorrido.

Pago ONP a domicilio en regiones: ¿cuáles son las fechas?

La ONP también precisó que, a través del Banco de la Nación, realizará el pago de pensiones a domicilio para 3,350 pensionistas de diversas regiones del país, desde el lunes 16 hasta el martes 24 de noviembre. Las visitas se efectuarán dentro del rango de fechas establecido en el cronograma beneficiando a pensionistas de las regiones:

Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Para mayor información, se pone a disposición de los beneficiarios el número de la ONP Te Escucha (01) 634 2222, opción 1. Ten en cuenta el cronograma oficial del organismo adscrito al MEF para el pago de pensiones a domicilio desde el 16 al 25 de noviembre.