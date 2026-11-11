Pensión 65 inicia PAGO de S/ 350 a través de "carritos pagadores": cronograma con fechas de cobro y puntos de atención

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pensión 65 inicia el pago de S/ 350 desde este 11 de noviembre, a través de carritos y avioncitos pagadores. Conoce el cronograma oficial con las fechas, horarios y puntos de atención en más de 190 localidades, correspondiente al padrón septiembre-octubre del 2026.

Pensión 65: carritos y avioncitos inician pago de S/ 350

No solo los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) vienen recibiendo el desembolso de sus pensiones en este mes de noviembre, sino que también debes recordar que los afiliados al programa Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) ya vienen recibiendo desde el 5 de octubre el pago de la subvención bimestral de S/ 350.

En ese marco, ten en cuenta que, de acuerdo a lo revelado por Pensión 65 en sus redes sociales, recién desde este miércoles 11 de noviembre, se efectúa el pago de los S/ 350 a través del despliegue de empresas transportadoras de valores (ETV), más conocidos como "carritos y avioncitos pagadores".

Los carritos y avioncitos pagadores son una estrategia de Pensión 65 para entregar la subvención económica a adultos mayores que viven en zonas rurales, alejadas, de difícil acceso o que no cuentan con agencias bancarias cercanas.

Pensión 65 paga S/ 350 en 15 regiones del Perú a través de carritos y avioncitos pagadores.

Cronograma de pago con carritos y avioncitos pagadores

El pago de los S/ 350 de Pensión 65 va dirigido a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Recuerda que el despliegue de ETV iniciará en siete comunidades: Rocchac (Apurímac), Huanquite, Paccaritambo (Cusco), Chilahuito, Santa Lucía (Puno), Lluta y Charcana (Arequipa).

El recorrido de los carritos o avioncitos pagadores empezará este miércoles hasta el 22 de diciembre en el centro poblado Untuca, ubicado en el distrito de Quiaca, provincia de Sandia, en Puno.

Para conocer el cronograma completo por regiones, puedes revisar a este LINK oficial de Pensión 65 y así identificar las fechas exactas y puntos de atención para cobrar la subvención económica correspondiente al padrón septiembre-octubre del 2026.

Pensión 65: regiones con más puntos de pago a instalar

El Midis precisa que Puno es el departamento con más adultos mayores que recibirán el pago de S/ 350 bajo la modalidad de "carritos y avioncitos pagadores", superando los 15,500. Para saber si eres beneficiario puedes revisar la aplicación Yachaq.

Asimismo, el programa social resaltó que Puno y Apurímac son las regiones con más puntos de pago a instalar, con 44 y 43, respectivamente. La lista continúa con Arequipa (19), Loreto (18), Amazonas (16), Cusco (12), Cajamarca (8), Ayacucho (7), Huánuco (7), La Libertad (7), Piura (5), Lima (2), Áncash (2) y Lambayeque (1).

Si eres afiliado a Pensión 65, recuerda que desde este miércoles 11 de noviembre inicia el pago de S/ 350 a través de carritos y avioncitos pagadores en más de 190 localidades. El program social del Midis dio a conocer el cronograma oficial donde se detallan las fechas de cobro y puntos de atención.