Papa León XIV en Perú: conoce las opciones de transporte público para llegar a la Base Aérea Las Palmas

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los fieles que asistirán a la misa multitudinaria del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas podrán utilizar diferentes alternativas de transporte público para llegar al recinto.

La ATU dio a conocer el plan de movilidad que permitirá conectar diversos distritos de Lima con los alrededores del escenario donde se desarrollará la celebración religiosa.

La estrategia contempla el funcionamiento del Metropolitano, sus servicios alimentadores, la Línea 1 del Metro de Lima, el Corredor Azul y ocho rutas de transporte convencional.

Estas alternativas permitirán que los ciudadanos provenientes del norte, sur, este y centro de la capital puedan acercarse a los puntos habilitados para el ingreso peatonal.

Metropolitano, Metro y corredores tendrán servicios especiales

Una de las alternativas será la Línea 1 del Metro de Lima, cuyos pasajeros podrán utilizar las estaciones Ayacucho, Jorge Chávez y Atocongo como puntos de referencia para continuar su recorrido a pie hacia los accesos de la base aérea.

En el caso del Metropolitano, se habilitarán buses adicionales en vacío para reforzar la atención de los usuarios. Las estaciones conectadas con el desplazamiento hacia Las Palmas serán Plaza Flores, Balta, Bulevar, Estadio Unión, Escuela Militar, Terán, Rosario de Villa y el Terminal Matellini. También estará disponible el alimentador Las Palmas, que conecta desde Matellini bordeando la avenida El Sol.

Por su parte, el Corredor Azul reforzará la ruta 301 con unidades adicionales y tendrá como estación de referencia Balta.

La ATU informó que, debido a que el ingreso del público comenzará a las 10 p. m. del domingo 15 de noviembre, el Metropolitano, la Línea 1 y los corredores Rojo, Azul y Morado ampliarán sus horarios mediante servicios nocturnos o denominados "Lechuceros" , que enlazarán con la operación del lunes 16. Durante sus horarios habituales, ambos días funcionarán con sus flotas y rutas disponibles.

Ocho rutas convencionales y accesos peatonales

Otra opción será el transporte convencional, que contará con ocho rutas identificadas como R1 a R8. Estas conectarán Ventanilla, Ancón, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Ate, Villa El Salvador, Pucusana y la Vía Expresa Sur con los puntos autorizados de desembarque.

El servicio de ida operará desde las 9 p. m. del domingo 15 hasta las 8 a. m. del lunes 16 de noviembre. También estará disponible para facilitar el retorno de los asistentes después de la misa.

Entre los puntos establecidos figuran los paraderos Bolichera, Mall del Sur, Próceres, Alipio Ponce y los ubicados en la Vía Expresa Sur y Balta. Cada uno atenderá determinadas rutas, por lo que será importante verificar el punto correspondiente antes de iniciar el viaje.

Asimismo, habrá accesos peatonales desde las avenidas Los Próceres, Matellini, El Sol y Aviación, mediante calles como Pedro Silva, Vittore Carpaccio, Ariadna, Viña Lariena, Apolo, Vulcano, Los Pumas, Las Pléyades, Soto Bermeo y Antares.

Con este plan de transporte, la ATU busca facilitar la movilización de miles de personas hacia la misa de León XIV. Los asistentes deberán identificar previamente su ruta, estación o paradero autorizado y considerar los horarios especiales para evitar contratiempos y llegar con anticipación a la Base Aérea Las Palmas.