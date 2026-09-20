ONPE inicia hoy, domingo 20 de septiembre, la primera jornada de capacitación presencial para miembros de mesa y personeros políticos

20/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inicia hoy, domingo 20 de septiembre, la primera de las dos jornadas de capacitación presencial para los ciudadanos elegidos como miembros de mesa, en el marco de las elecciones regionales y municipales que tendrá lugar el 4 de octubre.

Es importante recordar que, el organismo electoral empezó el viernes 18 de septiembre la distribución del material electoral hacia el interior del país, actividad que se llevará a cabo hasta el jueves 24 a través de 45 camiones que trasladarán 575.62 toneladas de estos implementos a 94 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE).

🤩 ¡Es hoy!



🗳️ ¿Fuiste sorteado como miembro de mesa, titular o suplente? Hoy puedes participar en la primera jornada nacional de capacitación presencial para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.



🕗 Te esperamos de 8 a. m. a 1 p. m.#ERM2026 pic.twitter.com/GLzJ6Oh0Ws — ONPE (@ONPE_oficial) September 20, 2026

¿Cómo se desarrollarán las jornadas de capacitación?

Tal como lo anunció la ONPE a inicios de mes, las jornadas presenciales están previstas para los domingos 20 y 27 de septiembre, con la finalidad de conocer las tareas que deberán cumplir los futuros miembros de mesa durante la instalación, el sufragio y el escrutinio.

Las jornadas están programadas a realizarse de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. se podrán capacitar en las ODPE u oficinas distritales habilitadas a nivel nacional. Para conocer la lista de locales habilitados pueden ingresar al siguiente link.

Cabe precisar que, entre los materiales impresos a utilizar figuran manuales de instrucción para miembros de mesa, afiches y cartillas para electores, personeros, efectivos de las FF. AA y de la Policía Nacional del Perú, así como para representantes del Ministerio Público.

En cuanto a los personeros de las organizaciones políticas, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ya han sido coordinadas reuniones de preparación en las diversas circunscripciones del país.

MTPE establece beneficios para los trabajadores que serán miembros de mesa

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través del Decreto Supremo N.º 014-2026-TR, oficializó las medidas labores en favor de los ciudadanos que serán miembros de mesa el próximo domingo 4 de octubre.

Con referente a los beneficios que tendrán los trabajadores del sector público y privado que serán miembros de mesa, recibirán un día de descanso remunerado con carácter no compensable, el cual se hace efectivo dentro de los 90 días siguientes a la fecha de elección.

Para acceder a esta gracia, es obligatorio haber culminado el proceso de capacitación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Asimismo, la oportunidad del descanso dentro de dicho periodo es fijada de común acuerdo entre el empleador y el trabajador; a falta de acuerdo, el empleador determina la fecha.

Del mismo, los ciudadanos que serán miembros de mesa, pero sin haber culminado las jornadas de capacitación o que aceptaron el cargo de manera voluntaria ante la ausencia de los miembros titulares y/o suplentes, recibirán un día de descanso remunerado compensable, a gozarse el lunes 5 de octubre.

Finalmente, los trabajadores de los sectores público y privado que presten servicios en ámbitos geográficos distintos a su lugar de votación, siempre que acrediten haber ejercido su derecho al voto, están facultados a no laborar los días viernes 2, sábado 3, domingo 4 y lunes 5 de octubre. En ese sentido, los días laborables están sujetos a compensación.