Mininter aprueba reasignación de 23 oficiales de la PNP: Víctor Revoredo es removido como jefe de la Dirincri

20/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio del Interior (Mininter) aprobó la reasignación en el cargo de 23 oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) por la "causal de necesidad del servicio" con costo y sin costo para el Estado.

De acuerdo con la Resolución Suprema N.º 234-2026-IN publicada este domingo 20 de septiembre en el Diario Oficial El Peruano, el Gral. PNP. Víctor Revoredo Farfán fue removido como jefe de la Dirincri a la Dirección de Asuntos Internacionales de la PNP.

General Revoredo deja el cargo en medio de cuestionamientos

Como se recuerda, el Gral. Víctor Revoredo asumió el mando de la Dirincri desde el 1 de enero del 2026, tras ser jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la PNP. Si bien es cierto que su presencia en la institución tomó relevancia por sus investigaciones y capturas de miembros de las organizaciones criminales "Tren de Aragua" y "Los Pulpos", en las últimas semanas su figura fue cuestionada por los constantes atentados contra el transporte público en Lima y Callao, a cargo de mafias delictivas.

Además, fue criticado por un aparente operativo erróneo en el marco de la captura de los presuntos responsables del secuestro de Jenss Marty Lara Tantaquilla, con un cuádruple asesinato, suscitado en Trujillo el pasado 30 de agosto.

Familiares de uno de los detenidos, Ángel Bocanegra Linares, aseguraron que el sindicado nunca estuvo en el ataque criminal. El abogado de los demás investigados, Juan Alvarado, denunció desde un inicio presuntas irregularidades en la intervención policial. Finalmente, el sujeto fue puesto en libertad el 15 de septiembre por falta de elementos de convicción que acrediten su participación en el crimen.

La remoción de Revoredo Farfán se da en medio del asesinato de la excandidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como "China Polo". La desaparecida periodista acusó un ataque contra su vida en los últimos días, responsabilizando como tal al general en mención. Tras el homicidio, la PNP capturó a quien sería el autor material del crimen, identificado como Luis Iván Obispo Díaz, de nacionalidad venezolana.

Cambios en altos mandos de la Policía Nacional

De acuerdo con la resolución suprema en referencia, se destaca también la remoción del Gral. PNP. Manuel Lozada Morales de la Dirección Nacional de Investigación Criminal a la comandancia general del Comando de Operaciones Policiales de la PNP (COMOPPOL).

Asimismo, el Gral. Luis Jesús Flores Solís deja la COMOPPOL para ser el nuevo director de la Inspectoría General de la PNP. El Gral. Ricardo Espinoza Cuestas fue removido de la jefatura de la Regional Policial de La Libertad a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DIRNIC).

"Disponer que la Secretaría Ejecutiva de la Policía Nacional del Perú adopte las acciones correspondientes en las áreas de su competencia, de conformidad a los dispositivos legales vigentes", puntualiza el texto.

Finalmente, la resolución suprema es refrendada por la presidenta Keiko Fujimori y el ministro del Interior, César Astudillo.