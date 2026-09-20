Caso China Polo: arma incautada al presunto asesino de candidata regional Susy Aponte fue robada a policía

20/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El sábado 19 de septiembre, Susy Aponte Polo, conocida como 'China Polo', candidata al Gobierno Regional de Áncash, fue asesinada en las inmediaciones del mercado de Caraz. El ataque habría ocurrido alrededor de las 2 de la tarde, cuando la también comunicadora participaba en una actividad política junto a integrantes de su equipo y seguidores.

Según las primeras informaciones, la candidata fue atacada con un arma de fuego, generando momentos de tensión y temor entre las personas que se encontraban en el lugar.

Así capturaron al presunto asesino

Horas después, cerca de las 4 de la tarde, agentes policiales intervinieron a un ciudadano venezolano identificado con las iniciales L.I.O.D., quien es señalado como presunto autor del crimen.

Durante la intervención, los efectivos le incautaron un arma de fuego que habría sido utilizada en el asesinato de Aponte Polo. Sin embargo, el arma tendría un antecedente que ahora es materia de investigación.

Pistola habría sido robada a policía

De acuerdo con un registro oficial de la Policía Nacional, se trata de una pistola Glock, calibre 9 × 19 mm, de color negro y con número de serie BTVG236. El documento policial señala que dicha arma había sido reportada como sustraída a un efectivo policial el 15 de noviembre de 2023.

La PNP informó que, en coordinación con el Ministerio Público, continuará con las diligencias correspondientes para determinar la trazabilidad del arma, es decir, conocer cómo pasó de manos del efectivo policial hasta llegar al poder del intervenido en Áncash.

Asimismo, las autoridades buscan establecer las circunstancias en las que se produjo dicha transferencia y determinar las responsabilidades que correspondan como parte de las investigaciones por el asesinato de Susy Aponte Polo.

PNP activa acciones para esclarecer asesinato de 'China Polo'

Por su parte la Policía Nacional del Perú emitió una nota de prensa en la que se indica que ha activado las acciones para esclarecer el asesinato de la comunicadora y candidata al GORE Áncash.

En el texto institucional se señala que producto del ataque también resultaron "heridad por proyectil de arma de fuego cinco personas" que han sido identificadas como : R. A. M. (55), O. P. P. (72), A. A. J. (33), C. A. CH. L. (18) y E. CH. G., las cuales fueron trasladadas por los uniformados al Hospital San Juan de Dios de Caraz.

El arma que tenía en su poder el ciudadano venezolano, señalado como presunto responsable del asesinato de la candidata regional de Áncash, Susy Aponte Polo, habría sido robada a un agente policial en noviembre de 2023, de acuerdo con un comunicado de la Policía Nacional.