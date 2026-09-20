Selección Peruana: Fabio Gruber es desconvocado por lesión y Alfonso Barco toma su lugar en la fecha FIFA

20/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Federación Peruana de Fútbol comunicó la salida de Fabio Gruber, futbolista, que milita en el Mainz 05, de la nómina nacional. El defensor quedó fuera de la lista luego de presentar una lesión que le impedirá participar en los compromisos programados por la Bicolor.

El zaguero no podrá continuar con los trabajos del combinado nacional, por lo que el comando técnico decidió realizar una modificación en la convocatoria. La noticia representa una nueva baja para el equipo peruano.

Barco recibe llamado nacional

Alfonso Barco fue elegido para ocupar el lugar dejado por Fabio Gruber. El futbolista, que pertenece al HNK Rijeka de Croacia, volverá a integrar una convocatoria de la Selección Peruana bajo la conducción de Mano Menezes.

El mediocampista también puede desempeñarse como defensor, una característica que habría sido tomada en cuenta por el comando técnico para completar la nómina. Su llamado le permitirá reincorporarse a los trabajos de la Bicolor.

Barco ya había sido incluido entre los convocados peruanos para anteriores amistosos internacionales. Su presencia suma una alternativa más para el plantel que se prepara con miras a sus próximos desafíos.

Perú prepara próximos amistosos

La Selección Peruana continuará con sus entrenamientos y con la planificación de los partidos amistosos previstos para esta fecha internacional. Mano Menezes deberá definir la nueva estructura defensiva del equipo.

La salida de Gruber y el ingreso de Barco modifican la nómina inicialmente anunciada. Perú afrontará sus próximos compromisos con una baja y una nueva alternativa, luego de este cambio de último momento.