Madres de familia del colegio Liceo Naval denuncian otro caso de violación

20/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El caso de presunta sexual contra un escolar de 16 años dentro de un bus del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, ha generado graves cuestionamientos entre los padres de familia de la institución.

Madres aseguraron que estos problemas de convivencia no son recientes. Revelaron testimonios sobre graves agresiones ocultas, haciendo ver un historial de abusos físicos no resueltos dentro de las instalaciones del colegio.

Otro presunto caso de violación en viaje de promoción

Durante una entrevista en el noticiero '24 Horas' en Panamericana, una madre de familia recordó un grave incidente en el Caribe.

"Hace dos, cuatro años, cinco años que fue, que también hubo una violación a una de las niñas de la promoción cuando se fueron a Punta Cana, "ahí también hubo una violación", relató una de las madres de familia.

Otra madre detalló que estos casos de agresiones son recurrentes y que las autoridades del plantel hacen caso omiso ante estos hechos de bullying y que se han mantenido de manera reservada.

"Hay muchos hechos de bullying en el colegio, bastante (...) Hasta fracturas de huesos, golpes", advirtió sobre la enorme gravedad que la institución no denunció.

Además, las madres de familia cuestionaron la actuación del personal adulto que acompañaba a los estudiantes y exigen que también sean sancionados.

Medidas del gobierno para el caso actual

La investigación principal aborda la presunta agresión sexual que habría sufrido un escolar de 16 años durante el traslado en bus tras una actividad deportiva.

Los diez menores agresores fueron intervenidos por las autoridades, mientras el Ministerio Público realiza las diligencias correspondientes para establecer de manera clara cómo ocurrieron los hechos.

En paralelo, la Marina de Guerra separó de sus cargos a la directora del Liceo Naval Almirante Guise, un docente y el entrenador de fútbol, como parte de las medidas adoptadas mientras continúan las investigaciones.

Finalmente, la presidenta Keiko Fujimori afirmó que el colegio será declarado en reorganización y su administración pasará de la Marina de Guerra del Perú al Ministerio de Educación.

La mandataria señaló que esta decisión busca responder a la situación denunciada, pidiendo priorizar la protección del adolescente, su familia, y exigir una investigación rigurosa.