¿Quieres afiliarte a EsSalud? Suspenden nuevas afiliaciones hasta diciembre de 2027: conoce para quiénes aplica

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Seguro Social de Salud (EsSalud), anunció una nueva disposición asociada a sus nuevas afiliaciones para un sector de la población, que estarán suspendidas de manera temporal hasta diciembre de 2027.

EsSalud suspende nuevas afiliaciones al +Salud

A través de su cuenta en redes sociales, EsSalud anunció que paralizarán de manera temporal las nuevas afiliaciones a su programa +Salud Seguro Potestativo, un plan de atención médico individual para personas independientes que no se encuentran en planilla. La medida se ha implantado hasta el 31 de diciembre del 2027.

"EsSalud informa a la ciudadanía que, mediante el Acuerdo de Consejo Directivo N°. 14-17- ESSALUD - 2026, se ha dispuesto la suspensión temporal de las nuevas afiliaciones al +Salud Seguro Potestativo hasta el 31 de diciembre de 2027", afirmó el comunicado.

#EsSaludInforma | Sobre la suspensión temporal de nuevas afiliaciones al +Salud Seguro Potestativo pic.twitter.com/NgiMrzKDXL — EsSalud Perú (@EsSaludPeru) September 18, 2026

¿Qué ocurre con los usuarios que ya se encuentran afiliados?

La medida no alcanza a los afiliados con contratos vigentes, por lo que quienes ya cuentan con el +Salud Seguro Potestativo continuarán accediendo a la cobertura y prestaciones establecidas en sus respectivos contratos.

Nueva afiliación Suspendida hasta el 31 de diciembre de 2027 Contrato vigente Mantiene la cobertura Prestaciones actuales Continúan según el contrato Nuevas incorporaciones No se realizarán durante la suspensión

¿Qué es el +Salud Seguro Potestativo y para quiénes está dirigido?

El Seguro Potestativo de EsSalud brinda cobertura médica al afiliado y su familia ante distintas necesidades de salud. El +Salud Seguro Potestativo funciona mediante un plan contratado y requiere el pago de una cuota mensual.

Asimismo, está dirigido a toda persona residente en el país, nacional o extranjero, sin límite de edad, especialmente a trabajadores independientes y sus dependientes, incluso universitarios, practicantes y demás emprendedores, que no se encuentren afiliados a EsSalud a través de un empleador.

Dicho tipo de seguro contempla atención médica ambulatoria, hospitalaria y de emergencia, además de medicamentos e insumos incluidos en el plan, servicios de rehabilitación y prestaciones de prevención y promoción de la salud.

Por ahora, la suspensión está dirigida exclusivamente a nuevas afiliaciones, mientras que los contratos que ya se encuentran vigentes continúan bajo sus condiciones correspondientes.

Finalmente, la suspensión temporal de nuevas afiliaciones al +Salud Seguro Potestativo regirá hasta el 31 de diciembre de 2027, según informó EsSalud. La medida alcanza a quienes buscan acceder por primera vez a este seguro, mientras la entidad establece las condiciones para retomar posteriormente el proceso de afiliación.