ONPE inicia traslado del material electoral para las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Como parte de la convocatoria de las elecciones regionales y municipales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició hoy, viernes 18 de septiembre, la distribución del material electoral hacia el interior del país, para el desarrollo de los comicios del domingo 4 de octubre.

Desde su sede ubicada en el distrito de Lurín, tres unidades de transporte salieron al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para luego realizar el traslado del material hacia ocho oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) ubicadas en Atalaya, Coronel Portillo, Puerto Inca, Ucayali, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Maynas y Tambopata.

#ONPEinforma | Iniciamos el despliegue del material electoral hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (#ODPE) para las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre.#ERM2026 #ONPEenRegiones pic.twitter.com/5aghr8k9jn — ONPE (@ONPE_oficial) September 18, 2026

Entrega continuará hasta la próxima semana

Cabe precisar que, el envío continuará progresivamente entre el sábado 19 y jueves 24 de setiembre, a partir de las 8:00 a. m, a través de 45 camiones que trasladarán 575.62 toneladas de material electoral, a fin de atender el igual número de rutas terrestres. Todo el material tendrá como destino 94 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE).

"El tiempo de traslado dependerá de la ubicación de cada destino. En los casos más cercanos, el traslado puede tomar desde un día, mientras que los más alejados pueden alcanzar hasta seis días. Por esta razón, las salidas se han organizado de manera priorizada, de modo que las localidades más lejanas puedan ser atendidos con la debida anticipación", señala la entidad.

Como medida de seguridad para evitar irregularidades en el proceso, el sistema de monitoreo satelital se activa desde la salida de los camiones en Lurín, permitiendo realizar el seguimiento de las unidades durante su recorrido hasta la de su destino ODPE.

Entre los insumos electorales trasladados figuran cédulas de sufragio, actas electorales, relación y lista de electores, lapiceros, cintas adhesivas y tampones para huella dactilar. También manuales de instrucciones para miembros de mesa, sobres plásticos para remitir las actas electorales, láminas de protección de resultados, sobres para impugnación del voto, cabinas de votación, ánforas electorales y el material electoral de contingencia.

¿Cuándo se distribuirá el material electoral en Lima Metropolitana y Callao?

De acuerdo con los señalado por la ONPE, en el caso de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, la entrega del material electoral se realizará desde las 10:00 p. m. del viernes 2 de octubre, con la participación de 250 unidades de transporte.

Además de la carga mencionada, en el caso específico de Lima y el Callao, se distribuirán aproximadamente 6 000 plantillas Braille, a fin de facilitar el voto de las personas con discapacidad visual. Por cada local de votación se distribuye, como mínimo, dos plantillas, dependiendo de la cantidad de centros de acopio que tenga.

Del mismo modo, el organismo electoral informó que ha previsto cuatro unidades de contingencia, cada una con su respectivo conductor. Además, cada vez que una unidad de contingencia sea utilizada, deberá ser repuesta a la brevedad, a fin de mantener la capacidad de respuesta disponible.

Desde la ONPE aseguran que el proceso electoral se desarrollará de forma transparente, ordenada y respetuosa de la voluntad popular.