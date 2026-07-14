Creciente mortandad de pelícanos en Chimbote: Autoridades conforman mesa técnica de emergencia para afrontarla

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Ante la creciente mortandad de pelícanos, lobos marinos y otras aves marinas en la bahía de Ferrol, localizad en Chimbote, en la región Áncash, la Municipalidad Provincial del Santa junto se ha reunido junto con diversas autoridades especializadas para poder afrontar esta problemática.

Emergencia ante muerte de pelícanos y otras especies en Chimbote

La aparición de un creciente número de este tipo de animales ha puesto en alerta esta ciudad norteña por lo que ha llevado a las autoridades de la comuna provincial del Santa a integrar esta mesa de trabajo con la finalidad de proteger la salud pública, preservar la fauna silvestre y atender esta situación bajo criterios científicos y técnicos.

En esta oportunidad, las instituciones que estuvieron presentes fueron el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), Instituto del Mar del Perú (Imarpre), Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), Ministerio de la Producción (Produce). Defensoría del Pueblo, Policía Ecológica, Red de Salud Pacífico Norte, Capitanía de Puerto, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, entre otras.

Durante esta primera sesión, las autoridades advirtieron que los ejemplares que fueron hallados muertos, en su mayoría pelícanos, podrían ser portadores de la influenza aviar, por tal motivo se determinó que reforzarán medidas de prevención dirigidas a la ciudadanía y a su vez establecer protocolos para el manejo de los cadáveres.

Cabe señalar que, en este diálogo también participó el gerente de Gestión Ambiental de la comuna del Santa, Miguel Barrios Ormeeño, quien expuso que el material informativo será difundido a través de los canales oficiales con el principal objetivo de instar a la población a evitar el conacto con este tipo de animales así como informar sobre el hallazgo de estos.

¿Qué se acordó en esta reunión?

En ese sentido, esta mesa técnica acordó capacitar al personal de la Subgerencia de Limpieza Pública, así como a efectivos de la Policía Ecológica y Serenazgo para realizar el retiro seguro de los animales fallecidos. Asimismo, implementar celdas especiales para la disposición final de los pelícanos, pingüinos y otras especies que se llevará a cabo bajo protocolos de bioseguridad.

Por último, se conoció que la segunda asamblea de este encuentro está programada a desarrollarse el viernes, 17 de julio. En esta se evaluará los avances de las primeras acciones y se definirán nuevas medidas para enfrentar la emergencia ambiental que viene afectando a la bahía de Ferrol.

Es así que, con el objetivo de poder establecer soluciones con criterio técnico y científico que permitan atender la creciente mortandad de pelícanos, lobos marinos y otras aves marinas, la Municipalidad del Santa lideró una mesa técnica de emergencia en la que participaron diversas autoridades especializadas.