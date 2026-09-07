Intervienen a cinco postulantes universitarios durante examen de admisión en Cajamarca: contaban con receptores electrónicos

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un sorpresivo operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público permitió la intervención de cinco postulantes que presuntamente intentaban cometer fraude durante el examen de admisión a la Universidad Nacional de Cajamarca.

Según las autoridades, se descubrió que los implicados ocultaban equipos electrónicos en sus prendas y partes íntimas con el objetivo de vulnerar los controles de seguridad institucionales y asegurar una vacante de manera ilícita.

Identidad de los intervenidos

Entre los detenidos por las autoridades figuran cuatro adultos y una menor de edad. Los postulantes a la carrera de Medicina Veterinaria fueron identificados como Jean Paul Salas Ramírez, Saúl Eduardo Gálvez Huamán y Rusber Aspajo Amasifuen. Por su parte, la postulante Gidy Carissa Blanco Salcedo y la adolescente de iniciales T.D.C. aspiraban a conseguir una vacante en la exigente especialidad de Medicina Humana.

De acuerdo con los reportes policiales, los cuatro adultos intervenidos son procedentes de la provincia de Bambamarca, mientras que la menor de edad proviene de la provincia de Chota. Tras ser descubiertos en plena evaluación, el proceso de admisión quedó automáticamente invalidado para todos ellos.

Posteriormente, los implicados fueron conducidos a la dependencia policial del sector y puestos a disposición de la Fiscalía de Prevención del Delito para el inicio de las diligencias legales correspondientes.

Sofisticado método de vibración externa

Lo que llamó profundamente la atención de los peritos y agentes policiales fue el insólito mecanismo empleado para concretar el engaño. A diferencia de casos anteriores donde se utilizan microaudífonos o transmisiones de voz, los postulantes emplearon pequeños receptores que funcionaban mediante impulsos táctiles.

Según la confesión de una de las intervenidas, los aparatos eran manipulados a distancia por operadores externos y emitían un número determinado de vibraciones para indicar el número exacto de la alternativa correcta en la hoja de evaluación.

Receptor vibraba para indicar número de respuesta.

Investigación a mafias de cobro por ingreso

El rector de la casa de estudios, Dr. Berardo Escalante Zumaeta, destacó la efectividad del trabajo articulado con las fuerzas del orden para salvaguardar la transparencia del concurso y valorar el esfuerzo de los estudiantes honestos. Las investigaciones de la Fiscalía y la Policía apuntan ahora a identificar a los delincuentes que manejaban los transmisores desde los exteriores del recinto universitario.

Asimismo, las autoridades buscan determinar si los intervenidos forman parte de una red criminal organizada dedicada al cobro de elevadas sumas de dinero para facilitar el ingreso a universidades en la región de Cajamarca y el norte del país. Este operativo sienta un precedente fundamental en el fortalecimiento de los filtros de seguridad académicos en la región.