ERM 2026: ¿Los miembros de mesa de las elecciones presidenciales volverán a cumplir la función para las regionales?

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La cercanía de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 vuelve a poner sobre la mesa una duda que muchos ciudadanos se hacen después de haber participado como miembros de mesa durante los comicios presidenciales: ¿si ya fui seleccionado anteriormente, volveré a cumplir esta función? La respuesta depende del nuevo sorteo realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

A diferencia de la segunda vuelta presidencial, en la que no se realizó un nuevo sorteo y se mantuvo a los ciudadanos previamente designados, para las elecciones regionales y municipales se llevó a cabo un nuevo proceso de selección.

Por ello, haber sido miembro de mesa durante las Elecciones Generales 2026 no significa automáticamente que una persona tenga que repetir el cargo.

La jornada electoral está programada para el domingo 4 de octubre de 2026, fecha en la que más de 26 millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir autoridades regionales, provinciales y distritales.

🏫🗳️ ¿Ya sabes dónde votarás y si fuiste sorteado como miembro de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?



🔎 Consulta aquí 👉 https://t.co/vwgnCLfEG2#ERM2026 pic.twitter.com/soSDYRO1ET — ONPE (@ONPE_oficial) August 28, 2026

¿Volveré a ser miembro de mesa?

La ONPE estableció un nuevo proceso para determinar quiénes asumirán esta responsabilidad durante los próximos comicios. Cada mesa de sufragio estará conformada por tres miembros titulares y seis suplentes, quienes son seleccionados mediante sorteo. Los suplentes tienen la finalidad de garantizar que las mesas puedan instalarse desde las primeras horas de la jornada.

Por ello, si una persona fue miembro de mesa en las elecciones presidenciales, no necesariamente tendrá que volver a desempeñar el cargo . La única forma de conocer si fue nuevamente seleccionada es realizar la consulta correspondiente en la plataforma habilitada por la ONPE.

La entidad electoral ya permite verificar esta información y conocer si el ciudadano fue elegido como titular o suplente. La consulta resulta especialmente importante porque la designación implica una obligación electoral que debe cumplirse el día de los comicios.

A continuación, los pasos para consultar si eres miembro de mesa.

Ingresa al enlace oficial: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio

Escribe el número de tu Documento Nacional de Identidad (DNI).

Haz clic en "Consultar" y revisa si fuiste designado como miembro de mesa titular o suplente.

¿Cuánto recibirán los miembros de mesa?

Quienes finalmente sean designados y cumplan con la función recibirán una compensación económica de S/165, equivalente al 3 % de una UIT. Además, los ciudadanos que ejerzan el cargo y hayan cumplido con la capacitación correspondiente tendrán derecho a un día de descanso remunerado y no compensable.

La responsabilidad comienza desde temprano. Según la información oficial de la ONPE, las mesas deben instalarse desde las 6:00 a. m., mientras que la jornada de votación está prevista entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m. Esto hace que la participación de los miembros de mesa sea fundamental para garantizar que el proceso electoral se desarrolle sin retrasos.

En caso de existir un impedimento válido para ejercer el cargo, los ciudadanos pueden solicitar una excusa o justificación ante la ONPE, de acuerdo con las condiciones establecidas por la autoridad electoral. Para este proceso, la entidad señala que las solicitudes pueden presentarse hasta el 28 de septiembre mediante las vías habilitadas.

Haber sido miembro de mesa durante las elecciones presidenciales no significa que automáticamente vuelvas a asumir el cargo en los comicios regionales y municipales. Para esta nueva jornada se realizó un sorteo independiente, por lo que cada ciudadano debe verificar su situación en los canales oficiales de la ONPE y evitar esperar hasta el último momento para conocer si deberá cumplir nuevamente esta responsabilidad electoral.