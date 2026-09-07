Camino Inca a Machu Picchu reabre sus puertas a más de 400 turistas de 12 países

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Cultura informó que se reinició el ingreso de visitantes a la Red de Caminos Inca, luego de finalizar diversas labores destinadas a mejorar las condiciones de conservación y seguridad de la ruta hacia Machu Picchu.

En la jornada de reapertura participaron visitantes procedentes de 12 países, entre ellos Estados Unidos, Francia, Japón, Brasil, Canadá, España, Colombia, Australia, México, Alemania, Rusia, Polonia y Chile.

El Camino Inca a Machu Picchu dura entre 2 y 5 días

El retorno de los recorridos marca la reactivación de una de las principales rutas turísticas del Cusco y permite nuevamente a visitantes nacionales y extranjeros recorrer este patrimonio histórico.

Más de 400 personas participaron

Durante la reapertura se organizaron 25 grupos, integrados por 136 turistas extranjeros, tres niños extranjeros, 25 guías oficiales y 240 porteadores y personal de apoyo.

Los grupos comenzaron su recorrido desde Piscacucho, en el distrito de Ollantaytambo, ubicado en el kilómetro 82 de la vía férrea, uno de los principales puntos de acceso a la ruta.

El recorrido desde Piscacucho es el punto de inicio oficial del Camino Inca Clásico

Los visitantes expresaron su satisfacción por el reinicio de las actividades y destacaron las condiciones implementadas para garantizar un recorrido seguro y adecuado por los distintos sectores de la Red de Caminos Inca.

Trabajos mejoraron condiciones

La reapertura fue posible luego de culminar trabajos de mantenimiento, rehabilitación y conservación en diferentes puntos del recorrido.

Entre las labores realizadas figuran el mantenimiento de muros de contención, sistemas de drenaje y defensas ribereñas, además de la limpieza de cauces y el retiro de rocas en sectores determinados.

También se rehabilitaron campamentos y áreas de descanso en Llulluchapampa y Paqaymayo Alto, además de sistemas de captación de agua destinados a los servicios higiénicos.

El límite inamovible es de 500 personas por día para las rutas clásicas de campamento

Con estas intervenciones, el Ministerio de Cultura busca fortalecer la conservación y protección de la Red de Caminos Inca, promoviendo un turismo responsable y seguro.

Así, el regreso de visitantes de 12 países representa la reactivación de los recorridos hacia Machu Picchu, después de las labores ejecutadas para garantizar mejores condiciones a quienes transitan por esta ruta ancestral.