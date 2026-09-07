Corte de agua en Lima el 8 de septiembre: ¿qué distritos se verán afectados, según Sedapal?

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Nuevo corte de agua potable en Lima? Conoce el cronograma oficial de Sedapal donde se detallan qué distritos se verán afectados con la interrupción temporal del servicio programado para el martes 8 de septiembre. ¿Tu zona está en la lista?

Corte de agua el 8 de septiembre: ¿cuál es el motivo?

Mediante su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal anunció que ejecutará una nueva jornada de la interrupción temporal del servicio de agua potable en algunos sectores de la capital.

De acuerdo a su comunicado, el corte responde a trabajos de mantenimiento preventivo con la finalidad de seguir optimizando la infraestructura de distribución. En ese sentido, insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento del agua en recipientes limpios con anticipación.

Distritos afectados por corte de agua: zonas y horarios

Recuerda que el cronograma de Sedapal puede variar dependiendo del tipo de intervención que realizarán, por lo que la lista podría contar con más distritos o el horario podrá variar.

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el martes:

Áreas afectadas en Ate

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en asoc. Las Viñas de San Juan mzs. A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, Ñ1, O1, mzs. Z, Y, X. Asimismo, la suspensión temporal del servicio está prevista para las 2:00 p. m. hasta las 11:50 p. m. en estos sectores:

Corte del servicio de agua potable en Ate.

En Independencia

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Villa Chilca, A. H. Primavera y Manco Inca XI y XII, A. H. Sol Naciente, A. H. Villa Los Jardines I etapa, A. H. Villa Los Jardines II etapa, asoc. José A. Quiñones, Coop. Santa Ligia, U. Pop. Túpac Amaru, urb. Víctor R. Haya de la Torre, A. H. 28 de Julio, A. H. Ampliación La Merced zona B, A. H. Ampliación la Merced zona B1, Ampliación la Merced zona C.

En San Juan de Lurigancho y Chorrillos

Sedapal también precisó que el corte de agua también afectará algunas zonas de los distritos de San Juan de Lurigancho y Chorrillos, que se muestran en la siguiente imagen:

Corte de agua: zonas afectadas el 8 de septiembre.

En Santiago de Surco

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m. en urb. La Capullana, urb. La Castellana, urb. Los Ingenieros, urb. Los Jazmines, urb. General Montaña, urb. La Talana, urb. Fundo Talana, urb. Santa Rosa, Coop. Ricardo Palma, C. H. Los Jardines de Surco I etapa. Cuadrante: av. Mariscal Castilla, av. Ayacucho, av. Paseo de la República, av. La Merced.

En caso tengas pensado hacer uso del servicio de agua potable el martes 8 de septiembre, sería ideal que revises primero el cronograma de Sedapal e identificar qué distritos se verán afectados con el corte temporal programado para ese día.