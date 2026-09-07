San Marcos: estudiantes denuncian presunto envenenamiento de seis gatos en sede San Fernando

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Seis gatos que permanecían en espacios de las escuelas de Obstetricia y Nutrición de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) habrían muerto tras un presunto envenenamiento. Estudiantes que cuidaban a los animales pidieron investigar lo ocurrido y determinar responsabilidad.

Estudiantes piden esclarecer las muertes

El Centro Federado de Obstetricia y el Centro de Estudiantes de Nutrición denunciaron el presunto envenenamiento de gatos que habitaban en espacios compartidos de ambas escuelas profesionales, ubicadas en la sede de San Fernando de la UNMSM.

Los representantes estudiantiles señalaron que los animales permanecían desde hace tiempo dentro de las instalaciones universitarias y recibían alimentación y cuidados constantes de estudiantes de Obstetricia y Nutrición, en coordinación con el Tercio Estudiantil Identidad Sanfernandina.

"investigación inmediata, transparente y exhaustiva", anunciaron.

El pedido fue formulado por los representantes estudiantiles mediante un comunicado, en el que solicitaron a las autoridades de la Facultad de Medicina esclarecer las circunstancias de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, además de aplicar las sanciones que correspondan tras las investigaciones respectivas.

Comunicado

Los estudiantes también informaron que anteriormente se habían registrado situaciones relacionadas con la desaparición o sustracción de recipientes de comida, implementos y otros elementos utilizados para cuidar a los gatos que permanecían dentro de la sede universitaria.

Asimismo, los representantes indicaron que anteriormente ya se habían denunciado presuntos casos de envenenamiento de animales dentro de la Facultad de Medicina San Fernando. Esta información forma parte del comunicado estudiantil y fue incluida entre los antecedentes señalados tras el reciente hallazgo.

Solicitan protección para los animales

Los estudiantes pidieron además que se adopten medidas inmediatas para proteger a los animales que continúan dentro de las instalaciones universitarias, con el objetivo de prevenir nuevos hechos que puedan poner en riesgo su integridad mientras se esclarecen las circunstancias relacionadas con las muertes denunciadas.

Quien puede hacer tamaña crueldad? Que sucede en San Marcos? En Colegio Real hay una colonia de gatos, yo adopté uno pequeñito y ahora es un acompañante de familia. En la UNSAAC de Cusco todos en su campus cuidan a los perritos. — Manuel Burga (@BurgaDia1) September 6, 2026

El Centro Federado de Obstetricia y el Centro de Estudiantes de Nutrición también solicitaron la apertura de una mesa de diálogo para abordar las necesidades y problemas de la sede San Fernando, especialmente aquellos vinculados con la protección y bienestar de los animales.

"La universidad debe constituir un espacio basado en el respeto, la convivencia y la responsabilidad colectiva", se indicó.

Los representantes estudiantiles expresaron solidaridad con las personas que alimentaban y cuidaban voluntariamente a los animales, así como con quienes enfrentan su pérdida, y reiteraron la necesidad de esclarecer los hechos denunciados.

Hasta el momento, la denuncia pública no identifica a una persona como responsable del presunto envenenamiento. Las versiones difundidas por estudiantes sobre una posible participación de docentes no han sido acreditadas, por lo que corresponde determinar las circunstancias mediante las investigaciones respectivas.