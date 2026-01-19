Atentado a bus de Armonía 10: PNP afirma que orquesta NO COORDINÓ seguridad antes ir a Trujillo

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La madrugada del lunes, un atentado sacudió la ciudad de Trujillo. Alrededor de las 2:30 a.m., un artefacto explosivo detonó junto al bus de la agrupación musical Armonía 10, estacionado en la discoteca Monasterio. El hecho no dejó heridos, pero sí daños materiales y un clima de alarma en la región.

En diálogo con Exitosa, el jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Franco Moreno, aseguró que la orquesta no coordinó medidas de seguridad con la Policía Nacional antes de su presentación.

"Desconocíamos que Armonía 10 iba a ingresar a Trujillo", afirmó, subrayando que existe un plan de seguridad para discotecas y grupos musicales, pero que la agrupación no solicitó cobertura.

Plan policial para grupos musicales

Moreno explicó que la PNP suele brindar protección a orquestas que se presentan en la ciudad, infiltrando personal en los locales y desplegando cuadrantes de seguridad para evitar atentados.

"Ellos podían recurrir a nosotros para darles la cobertura correspondiente. En este caso, Armonía 10 no coordinó con la Policía Nacional", precisó.

Sobre el atentado, el jefe policial señaló que aún no se puede confirmar si el ataque estuvo dirigido contra la agrupación o contra el establecimiento. La investigación busca determinar cómo ingresaron los atacantes, cuál fue su ruta de escape y si el objetivo era la orquesta o el local.

"Tenemos que descartarlo con la captura de estos delincuentes, porque esta discoteca también venía siendo objeto de amenazas", indicó.

En declaraciones a Exitosa, el conductor del bus de Armonía 10, de Walther Lozada, señaló que al momento del atentado los artistas se encontraban en el evento y que el ataque ocasionó graves daños a la unidad de la orquesta.



📻 95.5 FM

No es falta de apoyo

El oficial también aclaró que no se trató de una falta de apoyo policial, sino de ausencia de comunicación por parte de la agrupación. Por lo mismo, recordó que otras orquestas que se presentaron en Trujillo sí recibieron cobertura policial para evitar atentados, lo que refuerza la importancia de la coordinación previa.

"Personalmente he hablado con uno de los encargados de la orquesta y me dijo que no habían coordinado con la policía", relató.

Pese a no haber sido informados, Moreno aseguró que la PNP desplegó personal de inteligencia e investigación tras el ataque y que ya se maneja una línea para identificar y capturar a los responsables. "Ya tenemos una línea para poder capturar a los perpetradores de este atentado", sostuvo.

El atentado contra el bus de Armonía 10 expone nuevamente la vulnerabilidad de artistas y locales frente a la violencia en La Libertad. La PNP insiste en que la agrupación no coordinó medidas de seguridad, mientras avanza la investigación para esclarecer si el ataque estuvo dirigido contra la orquesta o contra la discoteca.