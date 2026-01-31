Corazón Serrano suspende concierto tras incidente que puso en riesgo a sus integrantes

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lo que prometía ser una noche llena de cumbia y baile en Shamboyacu, San Martín, se convirtió en un momento de alerta. Corazón Serrano tuvo que suspender su concierto debido a un incidente que puso en riesgo la seguridad de sus integrantes y del público.

Corazón Serrano suspende concierto tras incidente

La cancelación del concierto no fue una decisión tomada a la ligera. Ante la intensa lluvia que caía en el lugar, Corazón Serrano detuvo la música y alertó al público sobre el riesgo que representaba para todos los presentes, aunque aún así alcanzaron a regalar una última canción antes de retirarse.

"Dedicarles algunas canciones, de poderlos acompañar. Hubiéramos querido seguir, pero el clima no lo permite, miren cómo está, puede pasar cualquier cosa y hay que cuidarnos", se escuchó decir al animador mientras las integrantes del grupo pedían calma.

La prioridad era proteger la vida de todos los presentes antes que continuar con el espectáculo. La reacción inmediata de las artistas demostró profesionalismo y sentido de responsabilidad frente a la situación de emergencia.

El público, que había llegado con entusiasmo y expectativa, quedó sorprendido al ver cómo la fiesta se transformaba en preocupación. Algunos fans intentaron resistirse a la cancelación, pero rápidamente entendieron la gravedad del riesgo.

Corazón Serrano enfrentó discriminación por su nombre

En diciembre de 2025, Edwin Guerrero se animó a revelar secretos detrás de Corazón Serrano junto a Yrma Guerrero y Lesly Águila en el podcast de Verónica Linares, dejando a todos los fans boquiabiertos.

Edwin Guerrero contó todos los detalles sobre cómo nació el nombre del grupo, y reveló que fue el profesor de música de su hermano Lorenzo quien lo sugirió y respaldó la idea desde el inicio.

"Primero éramos los Hermanos Guerreros Neyra, pero vieron la forma porque justo en Piura hay dos provincias de la sierra... y estamos en medio de los dos... desde ahí me cuenta que nació el nombre Corazón Serrano", contó el líder del grupo.

Luego, Yrma Guerrero recordó que, al inicio, el nombre del grupo generó más de una crítica. "Juzgaron mucho por poner ese nombre", contó Edwin, mientras que la cantante agregó que la gente escuchaba la canción y, al mencionar el grupo, reaccionaba con desdén.

Pero el tiempo y el talento hicieron lo suyo. Edwin Guerrero destacó que la percepción cambió y la agrupación se ganó el cariño del público: "Nos ha servido como embajadores de la música nacional en otro país, lo mostramos con orgullo", aseguró, celebrando la aceptación que hoy disfruta Corazón Serrano.

Así, la noche de cumbia en Shamboyacu, San Martín, terminó de forma inesperada cuando Corazón Serrano suspendió su concierto por la intensa lluvia, priorizando la seguridad de sus integrantes y del público. Los fans ahora esperan ansiosos la reprogramación del show.