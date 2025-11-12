RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Problemática desde hace 6 años

Osiptel detectó que empresas de telefonía han vendido chips de forma irregular: "Nos denunciaron ante Indecopi"

El presidente de Osiptel, Rafael Muente, confirmó que las empresas de telefonía han impulsado la venta de chips. "Mientras siga esta ilegal comercialización, esto continuará", precisó.

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/11/2025

Síguenos en Google News Google News

En diálogo con Exitosa, el presidente de Osiptel, Rafael Muente, sostuvo que el organismo detectó, desde hace seis años, que las propias empresas de telefonía son las que promueven la venta irregular de chips en las calles. "Nos denunciaron ante Indecopi", comentó.

Empresas de telefonía tienen parte de responsabilidad

Es necesario que el sector privado efectué medidas para contrarrestar el avance de las organizaciones criminales. Por ello, para combatir las llamadas y mensajes extorsivos se necesita identificar a los titulares de las líneas telefónicas. Pero, la responsabilidad empresarial no recae solo en esta tarea.

La venta ilegal de chips es el inicio del crimen y debe ser controlada. Muente asegura que existe negativas para regular la venta de las tarjetas SIM por parte de las compañías e informó que este problema apareció desde el 2019.

"Desde hace 6 años, nosotros detectamos que, organizadamente, las empresas comenzaron a vender chips en la calle. Vendedores con casacas, con los colores de las empresas de telecomunicaciones. No eran ambulantes cualquiera", expuso Muente.

El presidente de Osiptel denuncia públicamente que la venta ilegal de chips fue expuesta ante las empresas de telefonía pero estas se justificaron. "Nos denunciaron ante Indecopi (...) por ser una medida prohibitiva que les impedía ejercer libremente su libertad comercial", reveló.

¿No buscas hijos? Minsa ofrece vasectomías GRATUITAS en noviembre: Conoce desde CUÁNDO acceder a ellas
Lee también

¿No buscas hijos? Minsa ofrece vasectomías GRATUITAS en noviembre: Conoce desde CUÁNDO acceder a ellas

Las empresas perdieron en Indecopi y, sin embargo, continuaron con la venta. Incluso, cuestionaron tales penalizaciones ante el Poder Judicial (PJ). Es decir, han apelado, siguen sin pagar y continúan vendiendo las tarjetas SIM, en perjuicio de la seguridad nacional de todo el país.

Noticia en desarrollo...

Golpe a la minería ilegal: Destruyen 21 maquinarias para explotación de minerales en el río Madre de Dios
Lee también

Golpe a la minería ilegal: Destruyen 21 maquinarias para explotación de minerales en el río Madre de Dios

Temas relacionados Osiptel venta de chips

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA