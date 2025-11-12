Pedro Castillo denunció a los 100 congresistas que votaron a favor de su vacancia y a Dina Boluarte

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Pedro Castillo estableció una denuncia penal en contra de los 100 congresistas que votaron a favor de su vacancia tras perpetrar un fallido golpe de Estado, el pasado 7 de diciembre de 2022, esta también recae sobre Dina Boluarte. Al respecto, alega que su destitución no fue dentro del marco legal.

La denuncia penal de Castillo

En primer lugar, el documento presentado por la defensa del expresidente de la República, que encabeza el Estudio Jurídico Adrianzen, estipula como argumento que la decisión del Pleno del Congreso de destituirlo se dio sin alcanzar el número mínimo de 104 votos tal y como se establece en el artículo 89-A, inciso c, del reglamento interno del Congreso, sino solo fueron 101.

Además, se enumera el nombre del total de parlamentarios que estuvieron de acuerdo con vacarlo, ello luego que Castillo Terrones pretendiera cerrar el Parlamento y estableciera un gobierno de facto.

Asimismo, el exmandatario sostiene que no se le permitió ejercer su derecho a la defensa por lo que afirma que "no tuve abogado particular ni de oficio".

Por tales hechos, Pedro Castillo califica a los legisladores como "autores del delito de abuso de autoridad", el cual se encuentra tipificado en el artículo 376 del Código Penal.

Cabe señalar que, esta denuncia también incluye a la expresidenta de la República Dina Boluarte Zegarra, debido a que sostiene que aceptó "ilegalmente" el cargo de presidente, incurriendo en aceptación ilegal del cargo (artículo 381 del Código Penal). Vale recordar que, ella asumió el sillón presidencial conforme a ley debido a que en ese entonces ocupaba el puesto de vicepresidenta.

Pedro Castillo postulará al Senado

