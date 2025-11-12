CORESEC exhorta a municipios de Tacna a no instalar ferias navideñas en vías públicas

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En una sesión ordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), presidida por el gobernador regional Luis Torres Robledo, las autoridades acordaron exhortar a los municipios provinciales y distritales a evitar la instalación de ferias navideñas en la vía pública. La medida busca garantizar el orden y la seguridad ciudadana durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo en Tacna.

El prefecto regional Stephen Ugarte Dávila explicó que esta decisión responde a los problemas recurrentes de ocupación de calles, cierre de vías y riesgos para la salud y seguridad de la población.

"Se ha decidido enviar un oficio a las autoridades municipales para que busquen espacios idóneos y seguros, sin afectar el derecho al trabajo de los comerciantes", precisó Ugarte.

El documento será remitido por la presidencia del CORESEC en los próximos días a las municipalidades de Tacna, Gregorio Albarracín, Ciudad Nueva y Alto de la Alianza, principales jurisdicciones donde suelen instalarse estas ferias.

Exhortación y coordinación interinstitucional

Durante la reunión, desarrollada en la Sala de Crisis del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Tacna, se acordó también solicitar a la Dirección Regional de Salud (DIRESA) y a la Región Policial Tacna (REGPOL) presentar sus planes operativos para las fiestas de fin de año.

"No se trata de prohibir el comercio, sino de garantizar condiciones seguras, con vigilancia, vías de evacuación y servicios básicos", señaló el prefecto.

Asimismo, se pedirá a la SUCAMEC que, en coordinación con los municipios, ejecute operativos contra la venta de pirotécnicos, una práctica común durante la temporada navideña que pone en riesgo la seguridad pública.

Ferias navideñas y control del orden público

El prefecto Ugarte advirtió que muchas ferias navideñas venden productos inflamables y pirotécnicos sin control, lo que podría generar incendios o accidentes.

"Una chispa puede causar una tragedia. Por eso insistimos en que los alcaldes prevengan y coordinen con los feriantes espacios seguros", enfatizó.

La Policía Nacional, por su parte, iniciará su plan de operaciones para diciembre con mayor patrullaje a pie y presencia en zonas comerciales. También se prevé reforzar la vigilancia ante el incremento del flujo turístico desde Chile.

Seguridad ciudadana y tecnología pendiente

Otro de los temas abordados fue la falta de inversión en seguridad ciudadana. Según Ugarte, solo los distritos de Gregorio Albarracín y Ciudad Nueva han implementado proyectos de videovigilancia.

"Necesitamos más tecnología para disuadir el delito. Esperamos que la Municipalidad Provincial de Tacna avance en su proyecto de cámaras para 2026", indicó.

El CORESEC también solicitó un informe sobre los establecimientos comerciales que cuenten con cámaras privadas, con el fin de apoyar a la Policía en sus investigaciones.

Preparativos para diciembre

Finalmente, las autoridades coincidieron en reforzar los controles fronterizos ante la llegada de turistas chilenos y el aumento de actividades comerciales.

"Tacna vive del comercio, pero necesitamos hacerlo de manera ordenada y segura", concluyó Ugarte.

La reunión del CORESEC Tacna contó con la participación del Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, Juntas Vecinales, y representantes de los sectores de Educación y Salud.