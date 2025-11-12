Dirigente de Ciudad Nueva acusa irregularidades en obra de la Avenida Internacional

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El dirigente vecinal Eloy Mamani Ccalli denunció una serie de presuntas irregularidades en la adjudicación de la obra de la Avenida Internacional, valorizada en más de 15 millones 900 mil soles ejecutada por una empresa que según el denunciante ya contaba con observaciones y procesos judiciales previos.

"La empresa Construyendo San Martín está judicializada. La Contraloría le hizo 32 observaciones y, sin embargo, el alcalde Walter Cardoza Chura vuelve a premiarla con una nueva obra", afirmó Mamani.

Licitan obra observada por Contraloría

Asimismo, el dirigente explicó que de 32 empresas participantes, fue el Consorcio Tacna el que se llevó la buena pro, pese a no haber cumplido con algunos requisitos formales. "La empresa fue favorecida, incluso cuando no colocó su correo electrónico en el expediente. El alcalde y los regidores la premiaron con una obra millonaria", agregó.

Según Mamani, esta situación no solo compromete al alcalde Walter Cardoza, sino también a los regidores, quienes por ley deben fiscalizar los proyectos municipales. Por ello, indicó que presentó una denuncia penal por omisión de funciones ante la Fiscalía Anticorrupción.

"La Fiscalía Corporativa ya ha remitido el caso al Módulo Básico de Alto de la Alianza. Mañana mismo tengo que declarar ante la Policía Nacional", dijo el dirigente.

Obras colapsadas y denuncias por mala ejecución

El denunciante recordó que una de las obras anteriores, la Avenida Expedición Libertadora, colapsó apenas días después de su inauguración, el pasado 17 de junio. La Contraloría confirmó deficiencias en la instalación de redes de agua y desagüe.

"La obra inauguró el 30 de mayo y el 17 de junio ya se había reventado todo. No respetaron el expediente técnico", expresó Mamani.

Los informes de la Contraloría General de la República detallan fallas estructurales en la compactación del terreno y en la base de arena fina, lo que habría ocasionado el colapso de la pista y los colectores sanitarios.

Más denuncias y presunta pérdida del Vaso de Leche

Mamani también señaló irregularidades en otros proyectos, como el mantenimiento del estadio "La Bombonera", además de una presunta pérdida de 4,108 tarros de leche y más de 1,400 kilos de cereales del programa social Vaso de Leche.

"La Contraloría comprobó que la leche evaporada desapareció del almacén. Es dinero del pueblo de Ciudad Nueva", remarcó.

Proceso de vacancia en curso

El dirigente confirmó que el proceso de vacancia contra el alcalde Cardoza continúa en trámite ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), aunque criticó la demora de la entidad. "Los regidores están ganando tiempo para que el alcalde se quede un mes más", aseguró.

En medio de las investigaciones y denuncias ciudadanas, los vecinos esperan que la obra de la Avenida Internacional se ejecute conforme al expediente técnico y que las autoridades respondan por las presuntas irregularidades detectadas.