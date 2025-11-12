¡Atención! Senamhi advierte lluvias de ligera a fuerte intensidad para la sierra central y selva alta para las próximas 24 horas

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de ligera a fuerte intensidad en la sierra y selva del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones.

¿Desde cuándo se registrarán las lluvias?

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera en la presencia de este fenómeno climatológico desde la 1:00 p. m. del miércoles 12 de noviembre hasta el jueves 13, para la misma hora, en algunas provincias de las regiones de Áncash, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martin y Ucayali.

#Pronóstico #Senamhi #MINAM Sierra centro; y, selva alta esperan lluvia de ligera a fuerte intensidad. https://t.co/nJrSfbWRRj#PreparadosAnteLluviasIntensas Alista tu mochila de emergencia, organízate con tus vecinos y señala rutas de evacuación. pic.twitter.com/zdjLx7fAGK — Senamhi (@Senamhiperu) November 12, 2025

Según el Aviso De Corto Plazo Ante Lluvias Intensas N.º 316 (nivel naranja), se prevén precipitaciones de ligera a moderada intensidad (principalmente en el sector oriental de la sierra), así como de fuerte intensidad en la sierra centro, las cuales estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde y la noche. Asimismo, se espera la ocurrencia de granizo en zonas ubicadas sobre los 2800 m s. n. m. y nieve por encima de los 4000 m s. n. m. de la sierra centro y sur oriental.

Por su parte, se estiman chubascos de moderada intensidad en la selva baja centro-sur, y de moderada a fuerte intensidad en la selva alta. Estas lluvias estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento durante el día, extendiéndose durante la noche, madrugada y mañana del día siguiente.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Por parte del Senamhi recomiendan que se refuercen los techos y las ventanas, asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades al interior del país.