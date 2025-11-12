¿Se te pasó la fecha para retirar tu AFP? Descubre AQUÍ cómo solicitar hasta S/21,400 a pesar de todo

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Miles de afiliados ya lograron solicitar el retiro de su AFP, ¿pero qué pasa con aquellos que olvidaron la fecha para realizar el trámite? ¡No todo está perdido! De acuerdo al cronograma de la Asociación de AFP, aún hay días en que podrás realizar el proceso para disponer de tu dinero.

Octavo retiro AFP de hasta 4 UIT

El 21 de octubre fue el día clave para que miles de afiliados a las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), ya sean AFP Integra, AFP Habitat, Profuturo AFP o Prima AFP, puedan solicitar el retiro "extraordinario y facultativo" de sus fondos del Sistema Privado de Pensiones (SPP), según la Ley N.º 32445.

El registro de solicitud se realiza conforme al cronograma establecido por la SBS y estará disponible de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., excepto feriados. El trámite es 100% digital y solo deberás tener a la mano el número de tu DNI, clave web y el número de tu cuenta bancaria que debe estar a tu nombre y no ser mancomunada.

El pago se realizará hasta en 4 desembolsos, uno por cada UIT, con un intervalo máximo de 30 días calendario entre cada uno. De acuerdo al calendario oficial, según el último dígito de tu DNI, ya lograron solicitar su dinero los afiliados cuyo documento de identidad terminaba en letra, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

¿Cuándo podrás hacer la solicitud si se te pasó la fecha?

Sin embargo, en medio del proceso surge una duda entre la ciudadanía. ¿Qué pasa si me olvidé realizar el pedido de mi AFP en la fecha establecida por el cronograma de la Asociación de AFP? Pues no te preocupes, ya que no perderás el derecho a acceder a los fondos.

Si a algún afiliado se le pasó su fecha de solicitud, debe saber que desde el próximo miércoles 19 de noviembre empezará la segunda y última pasada para cada afiliado, iniciando por aquellos con letra al final del número de su documento de identidad, y luego del 0 al 9, de forma escalonada para evitar contratiempos.

Asimismo, cabe destacar que además de esas fechas, podrás presentar tu requerimiento en los días libres establecidos para pedir el desembolso de hasta S/21,400: periodo extraordinario abarca desde el 4 de diciembre hasta el 18 de enero.

Tabla optimizada en escritorio Último dígito de DNI Fechas de registro de solicitud Letra Martes, 21 de octubre de 2025 - Miércoles, 19 de noviembre de 2025 0 Miércoles, 22 de octubre de 2025 Jueves, 23 de octubre de 2025 Jueves, 20 de noviembre de 2025 1 Viernes, 24 de octubre de 2025 Lunes, 27 de octubre de 2025 Viernes, 21 de noviembre de 2025 2 Martes, 28 de octubre de 2025 Miércoles, 29 de octubre de 2025 Lunes, 24 de noviembre de 2025 3 Jueves, 30 de octubre de 2025 Viernes, 31 de octubre de 2025 Martes, 25 de noviembre de 2025 4 Lunes, 3 de noviembre de 2025 Martes, 4 de noviembre de 2025 Miércoles, 26 de noviembre de 2025 5 Miércoles, 5 de noviembre de 2025 Jueves, 6 de noviembre de 2025 Jueves, 27 de noviembre de 2025 6 Viernes, 7 de noviembre de 2025 Lunes, 10 de noviembre de 2025 Viernes, 28 de noviembre de 2025 7 Martes, 11 de noviembre de 2025 Miércoles, 12 de noviembre de 2025 Lunes, 1 de diciembre de 2025 8 Jueves, 13 de noviembre de 2025 Viernes, 14 de noviembre de 2025 Martes, 2 de diciembre de 2025 9 Lunes, 17 de noviembre de 2025 Martes, 18 de noviembre de 2025 Miércoles, 3 de diciembre de 2025 Libre Desde el Jueves, 4 de diciembre de 2025 hasta el Domingo, 18 de enero de 2026

LINK para ver el estado de tu solicitud

Link para revisar el estado del retiro en AFP Integra: Según lo señalado por la administradora, se debe hacer clic en "¿Cómo va mi solicitud de retiro?" , en este enlace https://agenciadigital.afpintegra.pe/

Según lo señalado por la administradora, se debe hacer clic en , en este enlace https://agenciadigital.afpintegra.pe/ Link para hacer seguimiento en AFP Habitat: www.afphabitat-seguimientoretiro.pe, ten en cuenta que esto se podrá ver en máximo 48 horas hábiles (dos días) luego de hacer el registro.

www.afphabitat-seguimientoretiro.pe, ten en cuenta que esto se podrá ver en máximo 48 horas hábiles (dos días) luego de hacer el registro. Para ver el estado de la solicitud en Profuturo solo da clic en este ENLACE.

solo da clic en este ENLACE. Enlace para ver tu trámite en Prima AFP: https://retiro.prima.com.pe.

Es así que si te olvidaste de registrar tu solicitud de retiro AFP de hasta 4 UIT en la fecha asignada, aún estás a tiempo de no quedarte fuera del proceso. Existen más días en que podrás realizar el trámite digital.