Paro convocado

Sutep anuncia paro nacional por 24 horas para este jueves 13 de noviembre

El secretario nacional del SUTEP anunció un paro nacional de 24 horas para este jueves 13 de noviembre.

Paro nacional para este 13 de noviembre
Paro nacional para este 13 de noviembre (Difusión)

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/11/2025

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) anunció un paro nacional para este jueves 13 de noviembre en demanda de mayores recursos para el sector y en discrepancia de ciertos funcionarios públicos.

Paro nacional este 13 de noviembre

El secretario general del Sutep, Luis Castro Chipana, anunció un paro nacional para este jueves 13 de noviembre desde las 10:00 a.m. con concentración en el local del Sutep ubicado en el jirón Camaná en el distrito de Cercado de Lima. 

Según el comunicado, el motivo del paro busca mayor presupuesto para la educación pública y es una "respuesta a la clase política que se resiste a entregar mayores recursos a importantes sectores del país", señalan. 

"El Paro Nacional de 24 horas, este 13 de noviembre, expresará el rechazo a la presencia de funcionarios inepto y corruptos, pero también demandará el cumplimiento de la Constitución que obliga a destinar el 6% del PBI al sector Educación", indica el documento.

Sutep anuncia paro nacional este 13 de noviembre
Sutep anuncia paro nacional este 13 de noviembre

