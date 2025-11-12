¡Atención conductores! Desde HOY cerrarán parcialmente un tramo importante de la Av. Javier Prado Oeste

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención conductores! Desde hoy, miércoles 12 de noviembre, un tramo importante de la avenida Javier Prado Oeste empezará a estar parcialmente cerrado por un período de dos semanas, según lo informado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

De esta manera, desde esta noche empezarán los trabajos de fresado de la superficie deteriorada de la calzada, riego de liga y colocación de carpeta asfáltica en caliente entre la avenida La Molina y el óvalo Huarochirí, en el sentido oeste-este (de Surco hacia La Molina).

Plan de desvío vehicular

Es importante precisar que, los trabajos se realizarán en horario nocturno, entre las 9:00 p. m. y las 6:00 a. m. hasta finales de noviembre. Durante ese rango, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S. A. (EMAPE) llevará a cabo un plan de desvío vehicular, a fin de evitar la mayor cantidad de contratiempos para los conductores de transporte público y vecinos de los distritos aledaños.

En ese sentido, para garantizar la circulación del transporte público y privado, se habilitará una vía de doble sentido temporal en la calzada opuesta (sentido este-oeste, de La Molina a Surco).

Este primera parte de la obra contempla el mantenimiento vial de 2,1 kilómetros de pistas, las cuales actualmente presentan fisuras, baches y deformaciones, ocasionando demoras en el trasladado de los ciudadanos y averías en los autos.

Siguientes trabajos a realizar

Según la entidad municipal, Emape continuará con el proyecto de mantenimiento y reparación de importantes vías de la capital. Con referente al trabajo a ejecutar en la avenida Javier Prado, se estima que será en un aproximado de 12,7 kilómetros.

Asimismo, realizarán similares trabajos en los siguientes puntos: desde la avenida Brasil a la calle Las Moreras, de la calle Las Flores a la calle Los Fresnos, de la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes al óvalo Monitor Huáscar y del jirón Viñedos al óvalo Huarochirí.

De esta manera, se mejorarán las interconexiones viales entre la avenida Javier Prado con las avenidas La Molina, Los Ingenieros, Flora Tristán, Huarochirí y Melgarejo, beneficiando así a miles de conductores y peatones que se desplazan diariamente por la zona, así como al acceso a centros educativos, residencias, comercios y lugares de gran afluencia como los clubes, centros comerciales y el Estadio Monumental.

Este importante trabajo de mejorar de la transitabilidad espera tener la comprensión de los conductores por las próximas dos semanas, previo a las fiestas de fin de año.