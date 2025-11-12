Jefe de Osiptel afirma que su breve reemplazo fue colocado "a dedo" por el gobierno de Dina Boluarte

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En declaraciones a Exitosa, el presidente de Osiptel, Rafael Muente, señaló que, tras su suspensión en el cargo, el gobierno de Dina Boluarte colocó "a dedo" a su reemplazo temporal. Además, remarcó que esa breve gestión estuvo alineada con los intereses de las empresas, debido a que impulsó una serie de cambios sobre la ley que fiscaliza la venta de chips.

Reemplazo colocado "a dedo"

El titular de Osiptel señaló que fue durante el Gobierno de la expresidenta Boluarte Zegarra, en el que eligieron su sucesor "a dedo", en el marco de la presentación de un proyecto de ley que se aprobó en julio de 2023, el cual prohibía las ventas ambulatorias de chips.

Asimismo, afirmó que fue en ese mismo mes en que iniciaron que aún continúa en pie. Pese a que existe una normativa en contra de este tipo de comercialización de chips, subrayó que "las empresas siguen vendiendo".

Adicionalmente, recordó que hace poco salió otra normativa que "originalmente ese texto implicaba sanciones penales" no solamente a vendedores de la calle sino que "a todo aquel que facilite, procure o promueva venta de chips en la calle" que podría alcanzar a los directivas de entidades de telefonía, pero que lastimosamente ese párrafo "en el Congreso lo quitaron".

Osiptel debe ser autónomo

En otro momento, el presidente de Osiptel sostuvo que el organismo merece ser autónomo y no responder a intereses particulares. Ello, debido a que el gobierno está por evaluar su permanencia el cargo a raíz de un informe que recomienda su destitución. "No tiene ningún sentido jurídico", comentó.

Noticia en desarrollo...