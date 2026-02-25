Alejandra Baigorria revela que tipo de relación lleva con Mario Hart: ¿Es amigo de Said Palao?

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria y Mario Hart fueron una de las parejas más queridas de la televisión hace casi una década. Actualmente, ambos ya están casados con otras personas y, en una reciente entrevista, la empresaria reveló qué tipo de relación mantiene con su expareja y si su esposo tiene alguna rivalidad con él.

¿Said Palao tiene celos de Mario Hart?

La empresaria se confesó en una íntima entrevista con la periodista Verónica Linares, donde contó todas las travesías que vivió para convertirse en la próspera empresaria que es hoy. Sin embargo, en determinado momento fue consultada sobre sus exparejas públicas, empezando por Mario.

Alejandra dejó en claro que, aunque no sean amigos, mantienen una relación de respeto y que todo está bien entre ellos. "Sí, o sea, no tengo una relación cercana, no somos amigos, pero sí tenemos una relación muy buena", dijo la empresaria.

Verónica Linares recordó que les hizo una entrevista hace aproximadamente 10 años y Alejandra se mostró sorprendida. También aprovechó la oportunidad para resaltar que su esposo, Said Palao, mantiene una relación cordial con Mario Hart.

"Nosotros tenemos una muy buena relación, todo súper bien. No tenemos ningún tipo de problema, ni Said con él ni él con Said. Nada. Todo bien por ese lado. En realidad, no quiero tener problemas con mis exparejas", sentenció.

Alejandra y Said estarían listos para tener un bebé

La popular 'Gringa de Gamarra' fue entrevistada por un programa local de espectáculos para consultarle cómo iban sus planes de convertirse en madre por primera vez junto a su esposo.

Recordemos que hace unos días mostró los resultados de un chequeo de fertilidad, donde el ginecólogo le explicó que está en óptimas condiciones para poder embarazarse, sin necesidad de utilizar los óvulos que había congelado hace algunos años. Sin embargo, en recientes declaraciones indicó que Said es el más emocionado.

"Él está feliz. Él ya quería hace rato. Me dijo: 'Deja tus pastillas', y yo le digo: 'No, yo quiero que el doctor me lo diga'. Yo soy más perfeccionista en eso, pero él está desesperado", dijo a los periodistas.

Según Alejandra, el chico reality desea con todas sus fuerzas tener un bebé varón. "Aunque ustedes no crean, él es el más desesperado por su hijo. Él quiere su hijo y quiere que sea hombre, pero bueno, que salga lo que Dios quiera", sentenció.

Es así que, Alejandra Baigorria dejó claro que el pasado quedó atrás. Hoy, tanto ella como Mario Hart han tomado rumbos distintos y priorizan la tranquilidad, al igual que Said Palao, manteniendo una convivencia sin tensiones.