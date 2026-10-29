¿Pagas con tarjeta en restaurantes o bares? Indecopi advierte cuándo no pueden cobrarte de más

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de las celebraciones por el Día de la Canción Criolla y Halloween, fechas en las que aumenta la concurrencia a restaurantes, bares y otros establecimientos, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) recordó a los consumidores que deben conocer las condiciones de pago antes de adquirir un producto o contratar un servicio.

Indecopi explica cuándo pueden cobrarte un recargo

La entidad precisó que los comercios pueden aplicar recargos o comisiones cuando los clientes pagan con tarjeta de crédito. Sin embargo, esta práctica está sujeta al cumplimiento del deber de información, por lo que los negocios deben comunicar previamente la existencia del cobro adicional.

La información debe presentarse de forma clara, visible y oportuna, de modo que los consumidores puedan identificar cuánto deberán pagar según el medio de pago que elijan. De esta manera, los clientes tienen la posibilidad de decidir si continúan con la compra o prefieren utilizar otra modalidad de pago.

Esta disposición resulta especialmente relevante en restaurantes, bares y otros locales donde pueden presentarse cargos adicionales al momento de cancelar la cuenta. Por ello, antes de realizar un consumo, se recomienda revisar las condiciones de pago y consultar si existe alguna comisión por utilizar una tarjeta de crédito.

El Indecopi enfatizó que el problema no radica necesariamente en la existencia del recargo, sino en la falta de información previa. En consecuencia, los establecimientos deben asegurarse de que sus clientes conozcan esta condición antes de concretar la operación comercial.

¿Qué hacer si un negocio no informa el cobro adicional?

Si un establecimiento pretende cobrar una comisión que no fue comunicada previamente, el consumidor no está obligado a asumir ese monto adicional. En ese escenario, el negocio debe respetar el precio fijado para el producto o servicio, según lo precisado por la entidad.

Ante una situación de este tipo, los usuarios pueden solicitar el Libro de Reclamaciones para dejar constancia de lo ocurrido. También es recomendable conservar el comprobante de pago, fotografías de los precios anunciados, información sobre las condiciones de pago y cualquier otra evidencia que permita sustentar el reclamo.

Si considera que sus derechos han sido vulnerados, el consumidor puede acudir al Indecopi para presentar su caso y solicitar la evaluación correspondiente.

La institución advirtió, además, que incumplir el deber de información puede ocasionar sanciones, que van desde una amonestación hasta multas de 450 UIT, dependiendo de las características y circunstancias de cada caso.

Antes de pagar con tarjeta durante las celebraciones, es importante verificar si el establecimiento aplica comisiones adicionales y si estas fueron informadas oportunamente. La transparencia en los precios permite prevenir cobros inesperados y garantiza que los consumidores puedan tomar decisiones informadas al realizar sus compras.