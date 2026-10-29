Sutep responde al Minedu por anunciar descuentos a docentes que acten paro: "Para nada va a funcionar intimidar"

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el secretario general del Sutep, Lucio Castro, aseguró que el paro nacional convocado para este 29 de octubre se llevará a cabo pese al anuncio del Minedu de descontar a los docentes que acaten la medida. El dirigente sostuvo que las advertencias no impedirán que el magisterio exprese sus demandas.

Sutep defiende legalidad de beneficios docentes

Lucio Castro aseguró que beneficios para sus representados cuentan con viabilidad y sustento legal. Asimismo, expresó su expectativa de que la presidenta Keiko Fujimori cumpla los acuerdos relacionados con la mejora del sector educativo y los beneficios para los docentes.

"Nosotros decimos que la Constitución y la ley está de nuestro lado y también los compromisos que asumió la presidenta de la República. Ella dijo que iba a priorizar la educación, respetar derechos laborales, pagar la deuda social, enfrentar la mala nutrición y anemia", señaló.

Presupuesto 2027 debe incluir acuerdos educativos

Castro remarcó que los acuerdos deben materializarse en acciones concretas e incluirse en el Presupuesto Nacional de 2027. Según indicó, el presupuesto previsto para el próximo año sería el mismo que el de 2026.

"Esas palabras tienen que traducirse en hechos, presupuesto y política. Deben estar contenidas en el proyecto de presupuesto del próximo año, y nada de eso encontramos. El presupuesto del 2027 va a ser el mismo que el de este año", indicó.

Docentes anuncian plantón ante falta de acuerdos

El secretario general del Sutep agregó que varios temas prioritarios no están contemplados en el presupuesto, lo que ha generado malestar entre los docentes. Ante esta situación, anunció que los maestros realizarán un plantón desde horas de la mañana en el Cercado de Lima.

"Uno revisa el proyecto de presupuesto del 2027 y encuentra que temas importantes no están. Estamos en lo mismo. Esta situación genera indignación y malestar, y la decisión del magisterio de Lima y del pais, es de asumir un paro a partir de la 10 de la mañana, concentrándose en su local central", añadió.

Sutep rechaza amenazas de descuentos por paro

Castro señaló que el ministro de Educación, José Antonio Chang, habría intentado intimidar a los docentes que deseen sumarse a la medida de protesta y expresar su disconformidad, advirtiendo que se les descontaría el sueldo si participan en la jornada.

"Para nada va a funcionar lo que el ministro ha querido hacer dentro del desarrollo de su trabajo. De amedrentar, de intimidar que si hay paro, habrá descuento. Aquí la dignidad pesa", sostuvo.

En diálogo con Exitosa, el secretario general del Sutep, Lucio Castro, ratificó que el paro nacional de este 29 de octubre se realizará pese a la advertencia del Minedu sobre posibles descuentos salariales. El dirigente reafirmó que los docentes mantendrán su medida de protesta para exigir el cumplimiento de los acuerdos y mejoras para el sector educativo.