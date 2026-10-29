SUTEP advierte huelga nacional si el Gobierno no atiende sus demandas tras paro: "Eso no queremos"

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente al paro nacional programado para este jueves 29 de octubre , el SUTEP afirmó que la medida se tomó como parte de una medida preventiva ante la falta de atención del Gobierno ante la demanda presupuestal para los docentes. Además, de no atender los pedidos, el sindicato advirtió una posible huelga nacional.

SUTEP advierte huelga nacional

En diálogo con Exitosa, el secretario general del Sutep, Lucio Castro, advirtió que el gremio podría convocar a una huelga nacional si el Gobierno no atiende sus demandas tras el paro convocado este 29 de octubre. El dirigente exigió que la educación, por ser un sector sensible para el país, reciba la atención que corresponde.

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