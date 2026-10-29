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Medidas ante pedidos

SUTEP advierte huelga nacional si el Gobierno no atiende sus demandas tras paro: "Eso no queremos"

El secretario general del Sutep, Lucio Castro, advirtió una posible huelga nacional si el Gobierno no cumple sus compromisos con los docentes, ante los constantes pedidos.

SUTEP advierte huelga nacional
SUTEP advierte huelga nacional (Composición Exitosa)

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 29/10/2026

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Frente al paro nacional programado para este jueves 29 de octubre , el SUTEP afirmó que la medida se tomó como parte de una medida preventiva ante la falta de atención del Gobierno ante la demanda presupuestal para los docentes. Además, de no atender los pedidos, el sindicato advirtió una posible huelga nacional.

SUTEP advierte huelga nacional 

En diálogo con Exitosa, el secretario general del Sutep, Lucio Castro, advirtió que el gremio podría convocar a una huelga nacional si el Gobierno no atiende sus demandas tras el paro convocado este 29 de octubre. El dirigente exigió que la educación, por ser un sector sensible para el país, reciba la atención que corresponde.

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