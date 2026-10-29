Corte de luz el 30 de octubre: ¿en qué distritos de Lima y el Callao será la interrupción del servicio?

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Te quedarás sin electricidad? Anuncian nuevo corte de luz programado para el viernes 30 de octubre. Conoce qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados con la interrupción temporal del servicio, según Pluz Perú.

¿Por qué será el corte de luz en Lima y el Callao?

El viernes 30 de octubre, la empresa Pluz Perú interrumpirá el servicio eléctrico en diversos sectores de la capital y del primer puerto del Perú. De acuerdo al comunicado, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento preventivo de la infraestructura eléctrica.

Recuerda que el corte no implica una suspensión general en todos los sectores de cada distrito de Lima y el Callao, sino en determinadas calles, urbanizaciones, manzanas y asentamientos humanos. Se aconseja tomar medidas preventivas desde ya.

Programación del corte de luz: distritos, zonas y horarios

Para anticiparte al corte de luz y saber si tienes una interrupción del servicio programada para esta semana, puedes acceder al siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad el viernes 30 de octubre:

Áreas afectadas en Los Olivos

Desde las 10:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. en av. Angélica Gamarra cdras. 4, 5, Coop. Nuestra Señora de Guadalupe mzs. A, B, C, D, E, jr. Ignacio Torote cdra. 6, urb. El Trébol mz. E, I, L.

En Lima Cercado

Desde las 00:00 hasta las 7:00 a. m. en jr. Andahuaylas cdra. 11, 12, av. Nicolás de Piérola cdras. 9, 16, jr. Montevideo cdras. 9, 10, 11, jr. Paruro cdra. 10, 13, av. Grau cdra. 3, jr. Inambari cdra. 7.

En San Martín de Porres / Callao

Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en Pro. Viv. Señor de los Milagros de Oquendo mzs. C, D, Pro. Viv. El Monte de Los Olivos mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, Pro. Viv. Horizonte Azul II Oquendo mzs. A, B, C, D, E, Pro. Viv. Tres Horizontes mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Prog. Viv. Manuel Aquino mzs. A, B, C, D, E, F, Pro. Viv. Las Dalias de Oquendo mzs. A, B, C, D, Pro. Viv. La Floresta de Naranjal mzs. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, Pro. Viv. Los Jardines del Naranjal mzs. A, C, E, J, K, Pro. Viv. Res. Las Poncianas mzs. D, E, F, G, H, Pro. Viv. Señor de Luren mzs. A, B, C, Pro, Viv. Res. La Pradera de Naranjal mzs. A, B, C, Pro. Viv. Las Gardenias de Oquendo mzs. A, B, C, D, G, asoc. Viv. Valle Hermoso de Naranjal mzs. A, B, C, D, E, Pro. Viv. Las Casuarinas de Oquendo mzs. A, B, C.

Programación de corte de luz en SMP / Callao.

En Huaral

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en Centro Poblado Caqui: calle Las Casuarinas, Los Laureles, Los Robles, Naranjal, Los Nogales, pasaje El Mirador, ubicados en el distrito de Aucallama.

Sectores afectados en el Callao

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en av. Néstor Gambeta / Av. Oquendo.

En el Rímac

Desde las 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. en av. Elespuru S/N.

Así que ten en cuenta que el corte de luz programado para el viernes 30 de octubre afectará a las zonas de al menos seis distritos de Lima y el Callao, según la programación oficial de Pluz Perú.