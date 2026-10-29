Carlos Vílchez sorprende con INESPERADO video y mensaje en redes sociales: "Voy a ser papapa"

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Lleno de felicidad! Carlos Vílchez se mostró emocionado y no dudó en plasmarlo en sus redes sociales con un inesperado video y un breve mensaje, dejando a más de uno de sus seguidores sorprendido. ¿Un nuevo integrante en su familia?

Carlos Vílchez comparte emotivo video en redes: ¿de qué se trata?

El reconocido cómico y presentador de televisión peruano, Carlos Vílchez, captó la atención de sus seguidores y no necesariamente por el anuncio de un nuevo proyecto artístico o su participación en el programa 'Mande Quien Mande' (MQM), sino por un impensado video que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

Pues bien, el artista nacional que el año pasado anunció que atravesaba un difícil momento por la muerte de su querida mascota, un perro llamado Silver, esta vez se mostró emocionado tras revelar que habrá un nuevo integrante en su familia.

Vílchez, quien da vida al personaje de 'La Carlota' en 'MQM' no dudó en subir un corto video donde se logra apreciar una ecografía en vivo, lo que despertó la curiosidad de sus seguidores, ya que muchos consideraron que probablemente Carlos Vílchez sería padre; sin embargo, el cómico decidió aclarar la imagen: ¡será abuelo!

Carlos Vílchez anuncia que será "papapa"

De acuerdo al material subido en sus redes sociales, Carlos Vílchez anunció que será abuelo nuevamente y no podía dejar de compartir la noticia que lo embarga de felicidad. Pese a que no dio mayores detalles del género del bebé que llenará su vida de alegría, los buenos deseos y felicitaciones por el nuevo integrante de su familia no tardaron en aparecer.

"Sííí... otra vez voy a ser papapa o nono como quieras llamarlo ... soy la persona más feliz del mundo", fue el mensaje que escribió Carlos Vílchez en Instagram.

Felicitan a Carlos Vílchez por convertise en abuelo otra vez

Entre algunos de los personajes de la farándula peruana que no tardaron en pronunciarse está Laura Huarcayo, con quien actuará por primera vez en el teatro con la comedia "Cero Migajeros". Quien también lo felicitó fue la actriz Leslie Stewart, Jota Benz y la cantante Angie Chávez.

"Otro nieto más a la familia, felicidades tío", "Carlitos, qué bendición. Felicidades, un abrazo enorme", "Diosita bendiga tu descendencia. La familia Vílchez sigue creciendo", fueron otras de las reacciones que sus seguidores dejaron plasmado en su cuenta de Instagram tras ver el video de la ecografía de su nieto.

De es manera, Carlos Vílchez se mostró emocionado al compartir que será abuelo otra vez. El anuncio lo realizó en sus redes sociales con un inesperado video y mensaje, que conmovió a más de uno de sus seguidores.