Sutep acusa al ministro de Economía de incumplir con pensiones a maestros: "Tiene que reflexionar"

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el secretario general del Sutep, Lucio Castro, acusó al ministro de Economía de incumplir los compromisos relacionados con las pensiones de los maestros. Asimismo, cuestionó su falta de voluntad para dialogar y sostuvo que esta actitud podría agudizar la confrontación con el magisterio.

Cuestionamientos del Sutep a la gestión del Ministerio de Economía

La dirigencia del Sutep sostuvo que la falta de apertura para concertar medidas presupuestales por parte del sector Economía dificulta la búsqueda de soluciones a las demandas salariales y previsionales de los profesores en retiro.

"El problema es el ministro de Economía que no muestra voluntad dialogante, que quiere agudizar la confrontación que ya innegablemente existe en el país y no quiere darle la solución política que si le plantean varios ministros y los trabajadores para, por ejemplo, el tema de pensiones para cesantes y jubilados", indicó Lucio Castro.

El gremio magisterial enfatizó la urgencia de reevaluar las partidas destinadas al pago de derechos laborales acumulados y el reajuste de las pensiones del sector público. Las propuestas del sindicato buscan equiparar los montos percibidos por los jubilados con las necesidades básicas operativas de la canasta familiar.

"Tiene que reflexionar y tiene que entender que en este país las mayorías, los trabajadores en la informalidad y los trabajadores que plantean atenciones a derechos tiene que tener atención", señaló el dirigente sindical.

La dirigencia remarcó que mantendrá las coordinaciones con los diferentes sectores del Gobierno Central para insistir en el cumplimiento de los compromisos adoptados en mesas de trabajo previas. El gremio argumenta que la atención previsional constituye una obligación legal y un acto de justicia social para los maestros en retiro.

Exigencias al Ministerio de Educación y posición del gremio magisterial

Respecto al rol que le corresponde al sector Educación en la negociación presupuestal, la dirigencia del Sutep instó al ministro José Antonio Chang a sostener una posición firme ante el Ministerio de Economía. El gremio remarcó que las demandas planteadas por los docentes cuentan con sustento legal dentro del marco normativo del sector educativo.

"Al Ministerio de Educación nosotros le exigimos que pelee, que confronte que plantee aquel que es justo y legal y que corresponde a atenciones que oye estamos planteando y que el mismo está defendiendo al igual que el SUTEP, eso esperamos", señaló el dirigente.

El sindicato ratificó que las solicitudes de incremento presupuestal buscan asegurar la sostenibilidad de los derechos previsionales y la mejora de las condiciones de retiro de los docentes a nivel nacional. La dirigencia mantendrá las evaluaciones de sus bases para determinar las acciones gremiales a seguir en los próximos días.

En ese sentido, el Sutep mantendrá sus exigencias al Gobierno Central para asegurar el pago de pensiones dignas y el respeto a los derechos adquiridos de los maestros cesantes y jubilados en todo el país.