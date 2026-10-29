Perú, Mucho Gusto 2026 inicia este viernes 30: actividades, horarios y costos de los platos de la feria gastronómica

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los amantes de la gastronomía peruana tendrán una nueva oportunidad para descubrir los sabores de las distintas regiones del país. La feria Perú, Mucho Gusto Lima 2026 abrirá sus puertas este viernes 30 de octubre en la Explanada de la Costa Verde de Magdalena del Mar, con una programación que se extenderá hasta el domingo 1 de noviembre.

Platos desde S/ 15 y actividades para toda la familia

Organizado por PromPerú, el evento contará con 145 expositores que presentarán la diversidad culinaria nacional. El público podrá ingresar de manera gratuita y recorrer los espacios habilitados entre las 10:00 a. m. y las 10:30 p. m., durante los tres días de actividades.

Para disfrutar de la oferta gastronómica , los asistentes encontrarán precios desde S/ 15 por media porción y S/ 25 por una porción completa. En tanto, los platos preparados a las brasas tendrán un costo de S/ 30, de acuerdo con la información proporcionada por la organización.

La feria también contará con espacios temáticos. En Cafés del Perú, productores de Junín, Puno, Pasco, Cajamarca, Ayacucho y San Martín ofrecerán cafés de especialidad, demostraciones de coctelería y el taller interactivo Tu Blend del Perú.

Por su parte, el espacio Pisco Spirit of Peru ofrecerá catas guiadas, maridajes con quesos, frutas y chocolate amazónico, además del taller Crea tu Pisco Sour, dirigido al público adulto.

Quienes busquen productos regionales podrán visitar la zona Mercado, que reunirá 30 puestos de superalimentos, cacao, ajíes y granos andinos. También habrá clases de cocina en vivo y degustaciones para conocer los ingredientes que forman parte de la tradición gastronómica peruana.

Transporte, estacionamiento y requisitos para ingresar

La programación incluirá más de 30 presentaciones de danzas regionales, pasacalles y activaciones sorpresa con expresiones como el tondero, la marinera norteña y la música de la selva. Para las familias, estará disponible Mundo Aventura, un espacio infantil con talleres de lectura, juegos y actividades artísticas.

Asimismo, el módulo turístico ¿Te Apuntas? brindará orientación sobre rutas cortas y alternativas para realizar escapadas de fin de semana dentro del Perú.

Respecto al traslado, la organización habilitará el servicio especial Te llevamos a la feria, con cuatro rutas directas. La primera partirá de San Miguel, desde la cuadra 5 de la avenida Jorge Dintilhac; la segunda saldrá del Paseo de los Héroes Navales, en el Centro de Lima. La tercera tendrá paraderos en el Parque Kennedy y Larcomar, en Miraflores, mientras que la cuarta partirá del Monumento al Inmaculado Corazón de María, en Magdalena del Mar.

Quienes acudan en vehículo particular podrán utilizar los estacionamientos administrados por la municipalidad de Magdalena del Mar, con una tarifa plana de S/ 20 y aforo limitado.

Aunque el ingreso es gratuito, todos los asistentes, incluidos los menores de edad, deberán presentar su DNI, pasaporte o carné de extranjería en físico para recibir una pulsera de control de aforo. Además, estará prohibido ingresar con alimentos o bebidas externas, bebidas alcohólicas, objetos punzocortantes, pancartas y material impreso publicitario.

Perú, Mucho Gusto 2026 reunirá gastronomía, cultura y entretenimiento en un solo espacio durante tres días. Se recomienda a los visitantes organizar su traslado con anticipación, considerar los precios de los platos y llevar su documento de identidad para facilitar el ingreso a la feria.