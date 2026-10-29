Congreso: proponen penas de hasta 10 años de cárcel para responsables de actos de crueldad animal

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 29/10/2026
Para regular el maltrato animal y fortalecer las condenas aplicables, la diputada del Buen Gobierno, Nathaly Molina, presentó una propuesta legislativa que sancionaría a personas responsables de actos de crueldad o abandono, con penas de cárcel que alcanzarían los 10 años.
Fortalecerá la protección animal
La iniciativa legislativa presentada modificaría el artículo 206-A del Código Penal y la finalidad es fortalecer la protección penal de animales, tanto los domésticos como los silvestres, a través del incremento de las sanciones aplicables a quienes sean encontrados culpables de abandono o crueldad.
En ese sentido, se incorporaría como agravantes una respuesta punitiva diferenciada que se ajustaría de forma estricta al daño ocasionado y su gravedad. Por casos que provoquen dolor, sufrimiento o lesiones leves, la propuesta es no menor de uno y no mayor de cuatro años de pena privativa de libertad, que además tendría de 180 a 360 días multa e inhabilitación según dicta el Código Penal.
Ante casos que presenten agravantes como el uso de armas de fuego o sustancias tóxicas, difusión digital de actos de crueldad para hacer apología, la comisión de actos de naturaleza sexual y aprovecharse de cargos de custodia, protección o la condición de profesionales de salud animal, se plantean penas de cuatro a siete años de prisión y 360 a 500 días multa.
Otros criterios para penas de cárcel
Según la propuesta de la diputada Molina, a quienes incurran en negligencia, imprudencia temeraria, impericia e inobservancia de los deberes de cuidado, que conlleven en lesiones graves o incapacidad permanente que provoquen la muerte de los animales, se aplicarían condenas de seis a ocho años.
Finalmente, la penas más severas que se ha planteado se reservará para aquellos que actúen con dolo, causando de forma deliberada la muerte de un animal doméstico o silvestre, bien directamente o bajo cualquiera de las agravantes mencionadas previamente. En dichos escenarios, se prevé privar de la libertad al culpable de siete a 10 años con 500 a 730 días multa.
La diputada Nathaly Molina del partido del Buen Gobierno presentó una propuesta legislativa en beneficio de los animales domésticos y silvestres, que endurecería las penas para quienes cometan diversos actos que puedan lastimar su integridad o incluso causar su muerte. Esto se daría mediante la modificación del artículo 206-A del Código Penal.