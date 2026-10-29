RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Para su protección

Congreso: proponen penas de hasta 10 años de cárcel para responsables de actos de crueldad animal

Una propuesta legislativa plantea endurecer las penas contra actos de crueldad o abandono animal. De acuerdo a la iniciativa, las pena máxima sería de hasta 10 años de cárcel.

Maltrato animal podría ser penado con 10 años de cárcel.
Maltrato animal podría ser penado con 10 años de cárcel. (Difusión)

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 29/10/2026

Síguenos en Google News Google News

Para regular el maltrato animal y fortalecer las condenas aplicables, la diputada del Buen Gobierno, Nathaly Molina, presentó una propuesta legislativa que sancionaría a personas responsables de actos de crueldad o abandono, con penas de cárcel que alcanzarían los 10 años. 

Fortalecerá la protección animal

La iniciativa legislativa presentada modificaría el artículo 206-A del Código Penal y la finalidad es fortalecer la protección penal de animales, tanto los domésticos como los silvestres, a través del incremento de las sanciones aplicables a quienes sean encontrados culpables de abandono o crueldad.

En ese sentido, se incorporaría como agravantes una respuesta punitiva diferenciada que se ajustaría de forma estricta al daño ocasionado y su gravedad. Por casos que provoquen dolor, sufrimiento o lesiones leves, la propuesta es no menor de uno y no mayor de cuatro años de pena privativa de libertad, que además tendría de 180 a 360 días multa e inhabilitación según dicta el Código Penal.

Propuesta legislativa aplicará sanciones más severas para quienes sean responsables de crueldad animal.
Propuesta legislativa aplicará sanciones más severas para quienes sean responsables de crueldad animal, con prisión de hasta 10 años.

Ante casos que presenten agravantes como el uso de armas de fuego o sustancias tóxicas, difusión digital de actos de crueldad para hacer apología, la comisión de actos de naturaleza sexual y aprovecharse de cargos de custodia, protección o la condición de profesionales de salud animal, se plantean penas de cuatro a siete años de prisión y 360 a 500 días multa.

Sutep responde al Minedu por anunciar descuentos a docentes que acten paro: "Para nada va a funcionar intimidar"
Lee también

Sutep responde al Minedu por anunciar descuentos a docentes que acten paro: "Para nada va a funcionar intimidar"

Otros criterios para penas de cárcel

Según la propuesta de la diputada Molina, a quienes incurran en negligencia, imprudencia temeraria, impericia e inobservancia de los deberes de cuidado, que conlleven en lesiones graves o incapacidad permanente que provoquen la muerte de los animales, se aplicarían condenas de seis a ocho años.

Finalmente, la penas más severas que se ha planteado se reservará para aquellos que actúen con dolo, causando de forma deliberada la muerte de un animal doméstico o silvestre, bien directamente o bajo cualquiera de las agravantes mencionadas previamente. En dichos escenarios, se prevé privar de la libertad al culpable de siete a 10 años con 500 a 730 días multa.

SUTEP advierte huelga nacional si el Gobierno no atiende sus demandas tras paro: "Eso no queremos"
Lee también

SUTEP advierte huelga nacional si el Gobierno no atiende sus demandas tras paro: "Eso no queremos"

La diputada Nathaly Molina del partido del Buen Gobierno presentó una propuesta legislativa en beneficio de los animales domésticos y silvestres, que endurecería las penas para quienes cometan diversos actos que puedan lastimar su integridad o incluso causar su muerte. Esto se daría mediante la modificación del artículo 206-A del Código Penal.

Temas relacionados 10 años Cárcel Congreso crueldad animal Nathaly Molina Propuesta legislativa

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA