Sedapal garantiza abastecimiento de agua potable en Lima y Callao ante El Niño, según Polo Agüero

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista para Exitosa, el coordinador del Plan de Emergencia frente al fenómeno El Niño, Polo Agüero, aseguró que el agua potable no escaseará en Lima y Callao pese a la llegada del evento climático. Aseguró que Sedapal cuenta con un plan de emergencia que garantizará el abastecimiento en la capital.

Fuentes permitirán abastecimiento

De acuerdo con lo que comentó, la entidad cuenta con tres fuentes que permitirán suministrar del líquido elemento. Indicó que el plan de emergencia que están por finiquitar lo hará posible, tras haberse hecho con mejoras para asegurar la captación, el tratamiento y la distribución a todas la ciudadanía.

"Agua superficial del río más agua subterránea, más agua de una planta desaladora que tenemos en el sur, son tres fuentes que nos permiten abastecer a la población. Nuestro plan de emergencia que está en plena culminación, hemos identificado más de 100 actividades que nos permiten garantizar que vamos a cumplir", sostuvo.

Ante la posibilidad de que los estragos sean severos, tal como lo anunció la presidenta Keiko Fujimori al calificarlo como un 'Mega Niño' y la posibilidad de que los efectos sean peores a los del 2017, señaló que su área de Gestión de Riesgo de Desastres cuenta con un plan para darle continuidad al servicio.

"Tenemos un plan preparado ante cualquier peligro, el 16 de octubre pasado hemos hecho un simulacro de sismo de 8.8 que se pronostica que va a venir en Lima. Entonces, tenemos una serie de protocolos, gestión de respuesta para ante cualquier peligro que se materialice, tener la capacidad de abastecer a la población", manifestó.

¿Cuál será la temporada más crítica por el FEN?

De acuerdo con el Senamhi, Lima podría registrar lluvias intensas entre noviembre y diciembre de este año. Para El Comercio, la Grinia Ávalos, jefa institucional, explicó que esto no puede descartarse debido a que el incremento de temperaturas en el norte iría en dirección hacia el sur con el transcurrir de las semanas.

Precisó que las precipitaciones que recientemente se registraron en la capital son propias de unas lloviznas y que de momento no se han presentado lluvias de consideración. Empero, advirtió que las condiciones actuales invitan a prepararse ante un escenario que en los próximos meses cambiaría.

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