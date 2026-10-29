Corte de agua en Lima el 30 de octubre: ¿cuáles son los distritos afectados y horarios, según Sedapal?

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Habrá corte de agua en tu distrito? Conoce qué zonas de Lima se verán afectados por la interrupción temporal del servicio programado para el viernes 30 de octubre, según la programación oficial de Sedapal.

Sedapal anuncia corte de agua en Lima: ¿cuál es el motivo?

El viernes 30 de octubre el corte de agua afectará diversas zonas de la capital, según Sedapal. A través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa precisa que la medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios, empalmes de tuberías y otras acciones técnicas con el objetivo de mejorar la infraestructura de abastecimiento.

En ese marco, insta a los usuarios a tomar medidas preventivas como el almacenamiento del recurso hídrico en recipientes limpios. Además, se aconseja revisar el cronograma para saber las áreas exactas de los distritos que se verán afectados parcialmente en determinadas horarios.

¿No tendrás agua el 30 de octubre? Distritos, zonas y horarios

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas este viernes 30 de octubre:

Áreas afectadas en Pachacámac

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en sector Nuevo Progreso, asoc. Viv. Las Casuarinas Comunidad Campesina Collanac parcela 135, asoc. Viv. Las Palmeras, centro poblado rural Huertos de Manchay A. H. Nueva Esperanza, sector 24 de Junio Collanac.

Programación de corte de agua en Pachacámac.

En San Miguel

Desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en A. H. Maranga, urb. Maranga 3ra etapa, urb. Maranga 4ta etapa, urb. Maranga 7ma etapa. Cuadrante: av. Los Precursores, av. Escardó, calle Intisuyo, calle Carlos Gonzáles, av. Parque de Las Leyendas, av. La Marina, av. Elmer Faucett y todas las calles interiores a este cuadrante.

Corte de agua en Carabayllo

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en asoc. Casa Huerta Villa Nazareth, agrupación familiar Primavera, A. H. Villa Nazareth, A. H. Proyecto Integral Las Lomas Cruz del Norte, A. H. Asociación de Vivienda Autogestionado San Benito 8va etapa.

en asoc. Casa Huerta Villa Nazareth, agrupación familiar Primavera, A. H. Villa Nazareth, A. H. Proyecto Integral Las Lomas Cruz del Norte, A. H. Asociación de Vivienda Autogestionado 8va etapa. Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en asoc. Viv. Autogestionado San Benito III, IV, V, VI, VII etapa, A. H. Calizal de Carabayllo, A. H. Los Jardines del sector de La Quebrada, A. H. Proy. Integral Las Lomas del sector Cruz del Norte II, A. H. Proy. Integral Las Lomas del sector Cruz del Norte II ampl. Agrupación Familiar Primavera.

Así que recuerda que Sedapal tiene programado un nuevo corte temporal del servicio de agua potable para el 30 de octubre. Se aconseja revisar el cronograma oficial para identificar los distritos de Lima que se verán afectados.