Viceministro del Ministerio de Educación afirma que hay "actitud dialogante" con SUTEP

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El viceministro del Ministerio de Educación (Minedu), Luis Alemán, afirmó que el Gobierno mantiene una actitud dialogante con el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), en medio del paro nacional convocado este jueves 29 de octubre. No obstante, reiteró que se aplicarán descuentos a los docentes que se ausenten de sus centros de labores para acatar la medida de protesta.

Minedu afirma que hay diálogo con SUTEP

Como parte de sus declaraciones sobre la jornada de paro, el funcionario del Minedu sostuvo que el sector ha mantenido conversaciones con la dirigencia sindical desde el inicio de la actual gestión. Asimismo, señaló que el ministerio debe garantizar la continuidad de las clases en las instituciones educativas públicas.

"Por parte del Ministerio de Educación y de nuestro ministro Chang, desde el primer momento que asumió el Gobierno la actitud ha sido dialogante, se ha recibido a la dirigencia del Sutep, se está conversando", manifestó Alemán.

Minedu confirma descuentos a docentes que acaten el paro

Además, explicó que la medida de protesta fue declarada improcedente y argumentó que el servicio educativo está reconocido como un servicio público esencial. En ese sentido, indicó que el Minedu debe aplicar las disposiciones correspondientes ante la inasistencia de los profesores.

"El procedimiento legal es así, se declara improcedente porque ha sido de acuerdo con ley el servicio educativo es esencial, ante la improcedencia y ante la ausencia por acatar este paro, lo que procede es descontar a los profesores", declaró.

Por ello, indicó que las autoridades educativas realizan un seguimiento a la asistencia de los docentes y al funcionamiento de los colegios durante la jornada de protesta.

Realizará balance sobre continuidad de clases

Por otro lado, el funcionario se refirió a las cifras de participación difundidas por el secretario general del Sutep, Lucio Castro, quien aseguró que el 85 % de los docentes acató el paro nacional.

Al respecto, señaló que el ministerio elaboraría un reporte para evaluar el desarrollo de las actividades escolares en las distintas regiones del país.

"Nosotros haremos un reporte al mediodía de si se ha dado o no la continuidad del servicio educativo a nivel nacional", indicó.

Finalmente, el viceministro del Ministerio de Educación sostuvo que, de acuerdo con una evaluación preliminar basada en los recorridos realizados, las clases se desarrollaban con normalidad y señaló que la institución mantiene una actitud dialogante con el sindicato de profesores ante sus constantes pedidos.