Línea 1 del Metro de Lima tendrá campaña contra el cáncer de mama: conoce que día estará disponible y en qué sede

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante el avance de las cifras de pacientes diagnosticadas con cáncer de mama, según el Minsa. La clínica Auna y Línea 1 del Metro de Lima impulsarán una campaña de prevención para acercar información sobre la detección temprana a las mujeres de todas las edades.

¿Cuándo será la campaña en el Metro de Lima?

La jornada se desarrollará este viernes 2 de octubre de 8:00 a. m. a 12:00 en la Estación Angamos de Línea 1, como parte de la campaña "Cáncer de mama: Con prevención somos más fuertes".

En ese sentido, la iniciativa busca llevar información y herramientas de prevención a espacios de alta concurrencia, considerando que en América Latina una proporción importante de los casos es detectada en etapas avanzadas, cuando las posibilidades de tratamiento efectivo pueden reducirse.

"En Auna, llevamos más de 30 años de liderazgo oncológico en la región, acompañando a nuestros pacientes con un modelo que conecta prevención, diagnóstico temprano, tratamiento y seguimiento continuo", señaló Lucía Chipoco, gerente de Sostenibilidad y Comunicación Corporativa de Auna.

La representante explicó que la alianza con Línea 1 permitirá acercar información sobre prevención a las comunidades, aprovechando un espacio por el que diariamente transitan miles de personas.

Concurrencia en la estación a favor de la campaña

En esa línea, Gisella Alfaro Valle, superintendente de Gestión Social de Línea 1 del Metro de Lima, destacó que más de 600 mil personas utilizan diariamente las 26 estaciones del sistema de transporte.

Según indicó, esta afluencia convierte a Línea 1 en un espacio para brindar información relacionada con la prevención y el cuidado de la salud.

La campaña forma parte de una iniciativa que también se desarrolla en Medellín, Colombia, y Monterrey, México, donde Auna trabaja junto con sistemas de transporte locales para acercar información sobre el cáncer de mama.

Donativo en favor de la detección temprana del cáncer de mama

En el Perú, el Minsa estima 7.797 nuevos casos al año, cifra que equivale a aproximadamente 21 diagnósticos diarios.

Además, Auna anunció la donación de 450 mamografías gratuitas en Lima, Arequipa y Chiclayo, en alianza con las organizaciones TECHO y Perú Pendiente.

Finalmente, los organizadores resaltaron la importancia de que las mujeres conozcan su cuerpo y no posterguen sus controles preventivos anuales. En ese marco, Línea 1 del Metro de Lima realizará una campaña contra el cáncer de mama el viernes 2 de octubre en la estación Angamos.